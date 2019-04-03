ເຮືອບິນລົບຈີນສອງລໍາ ທີ່ໄດ້ບິນລ່ວງລ້ຳເຂດນ່ານຟ້າຂອງໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງເປັນຄູ່ແຂ່ງ
ການເມືອງ ໃນອາທີດນີ້ ແມ່ນໄດ້ຂະຫຍາຍການລ່ວງລະເມີດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນຮອບ
ສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ແລະຍັງເພີ້ມຂຶ້ນອີກ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຮ້າຍແຮງ
ຢູ່ແລ້ວໃນຄວາມສຳພັນ ຍິ່ງຊຸດໂຊມລົງຕື່ມ ນັ້ນຄືຄວາມເຫັນຂອງພວກນັກວິເຄາະ
ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ.
ເຮືອບິນລົບ J-11 ຂອງລຳຈີນ ໄດ້ບິນຜ່ານເຂົ້າໄປ 43 ໄມ ໃນຊາຍແດນດ້ານໃຕ້
ຂອງຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຈົນເທົ່າກອງທັບອາກາດ
ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ກົດດັນເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ໜີອອກໄປ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງກະຊວງປ້ອງ
ກັນປະເທດ ໄດ້ກ່າວໄວ້ ຢູ່ນະຄອນໄທເປ. ເຫດການນີ້ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການກ່າວຫາ
ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໄຕ້ຫວັນ ໃນການຕໍ່ ຕ້ານຈີນ ແລະກໍພາໃຫ້ມີການ
ຕ້ອງຕິຕໍ່ປັກກິ່ງ ຢູ່ວໍຊິງຕັນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າເຮືອບິນລົບຈີນ ໄດ້ຢູ່ໃນເຂດນ່ານຟ້າຂອງໄຕ້ຫວັນເປັນເວລາພຽງ 12
ນາທີ ດົນກວ່າທຳມະດາ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂ້າມເສັ້ນເຂດແດນ ຢ່າງໜ້ອຍ ນັບແຕ່ປີ
1999 ອີງຕາມຄວາມເຊື່ອ ຂອງບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ. ຈຳນວນ
ນຶ່ງຂອງເຫດການແມ່ນອຸປະຕິເຫດ ແລະເຮືອບິນຈີນ ໄດ້ໜີອອກໄປໂດຍປາດສະ
ຈາກເຫດຮ້າຍໃດໆ.
ບັດນີ້ບັນດານັກວິເຄາະຄາດວ່າຈະເຫັນເຮືອບິນລົບຫຼາຍຂຶ້ນບິນຂ້າມຊາຍແດນ ເຂົ້າ
ໄປໃນເຂດໄຕ້ຫວັນ ໃນຖານະທີ່ເປັນການກົດດັນຕໍ່ປະເທດເກາະດັ່ງກ່າວ. ຄວາມ
ສຳພັນລະຫວ່າງຈີນກັບໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ເລີ້ມມີບັນຫາມາແຕ່ປີ 2016 ຊຶ່ງໄດ້ ຊຸກຍູ້ໃຫ້
ໄຕ້ຫວັນ ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດບໍ່ເປັນທາງການທີ່ມີອິດທິພົນ
ຫຼາຍນັ້ນ ແລະເຮັດໃຫ້ຈີນໂກດແຄ້ນເພີ້ມຂຶ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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