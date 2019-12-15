ຈີນ ໄດ້ໂຈະການເກັບພາສີເພີ່ມເຕີມໄວ້ຊົ່ວຄາວ ຕໍ່ສິນຄ້າ ສະຫະລັດ ບາງຊະນິດ ທີ່ມີແຜນປະຕິບັດການໃນວັນທີ 15 ທັນວາມື້ນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຄະນະຄະກຳມາທິການ ພາສີອາກອນຂອງ ສະພາລັດໃນວັນອາທິດມື້ນີ້, ຫຼັງຈາກສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ “ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າໄລຍະທຳອິດ” ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຂ່າວລື ແລະ ຂ່າວທີ່ຮົ່ວໄຫຼອອກມາ ກ່ຽວກັບ ມັນເຊິ່ງໄດ້ວົນວຽນໄປມາໃນຕະຫຼາດໂລກເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນນັ້ນ, ໄດ້ຫຼຸດການເກັບພາສີສິນຄ້າ ສະຫະລັດ ບາງຢ່າງລົງ ໃນການແລກປ່ຽນກັບສິ່ງທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະເປັນການກ້າວກະໂດດຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນການຊື້ຈ່າຍຜະລິດຕະພັນຈາກຟາມ ອາເມຣິກັນ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆໂດຍ ຈີນ.
ການເກັບພາສີຕອບໂຕ້ຂອງ ຈີນ, ເຊິ່ງມີກຳນົດຖືກບັງຄັບໃຊ້ໃນວັນທີ 15 ທັນວາມື້ນີ້, ແມ່ນມີຈຸປະສົງທີ່ຈະແນເປົ້າໃສ່ສິນຄ້າຕ່າງໆນັບຈາກສາລີ ແລະ ເຂົ້າເບຼ ເຖິງລົດ ແລະ ອາໄຫຼ່ລົດທີ່ເຮັດໃນ ສະຫະລັດ.
ການເກັບພາສີອື່ນໆໂດຍຈີນ ທີ່ໄດ້ຖືກປະຕິບັດໃຊ້ແລ້ວຕໍ່ສິນຄ້າ ສະຫະລັດ ຈະຍັງຄົງມີຢູ່ຄືເກົ່າ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງຄະນະກຳມາທິການໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ປະກາດໃນເວັບໄຊ້ກະຊວງຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ລວມທັງກະຊວງການເງິນຂອງ ຈີນ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຈີນ ຫວັງວ່າ, ອີງຕາມພື້ນຖານຂອງຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບລະຫວ່າງກັນນັ້ນ, ຈະເຮັດວຽກກັບ ສະຫະລັດ, ເພື່ອແກ້ໄຂ້ບັນຫາຫຼັກຂອງກັນແລະກັນຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ກ່ຽວກັບ ເສດຖະກິດ ແລະ ສາຍພົວພັນການຄ້າຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ.”
ປັກກິ່ງ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ສະຫະລັດ ເພີ່ມເຕີມມູນຄ່າຢ່າງໜ້ອຍ 200 ຕື້ໂດລາ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆໃນສອງປີຂ້າງໜ້າ ຫຼາຍກວ່າຈຳນວນທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊື້ໃນປີ 2017, ອີງຕາມການກ່າວຂອງນັກເຈລະຈາການຄ້າລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ໄດ້ປະກາດໂດຍທູດການຄ້າ ສະຫະລັດ ກໍໄດ້ກ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາເຊັ່ນກັນວ່າ ສະຫະລັດ ຈະປະການເກັບພາສີ 25 ເປີເຊັນຕໍ່ສິນຄ້າ ຈີນ ມູນຄ່າ 250 ຕື້ໂດລາໄວ້ຄືເກົ່າ.