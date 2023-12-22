ຫົວໜ່ວຍທີ່ຢູ່ອາໄສນຶ່ງຫ້ອງນອນຊົ່ວຄາວຫຼາຍຮ້ອຍຫ້ອງ ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ຈີນ ສຳລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 14,000 ຫຼັງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 144 ຄົນ, ອີງຕາມລາຍງານສື່ມວນຊົນລັດຖະບານ.
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດສູງສຸດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 9 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມນັກຄົ້ນຫາໄດ້ຂຸດຄົ້ນຜ່ານດິນເຈື່ອນທີ່ໜັກ ທີ່ໄດ້ຖົມບ້ານສອງແຫ່ງ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງໃນແຂວງ ຈິງຮາຍ ໄດ້ກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້. ສາມຄົນຍັງຄົງຫາຍສາບສູນໃນດິນເຈື່ອນ.
ໂທລະພາບລັດຖະບານ CCTV ໄດ້ສະແດງພາບວິດີໂອ ກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງຍົກກຳລັງຍົກຫົວໜ່ວຍທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີລັກສະນະຄືກັບກ່ອງສີຂາວ ແລະ ລຽນມັນຢູ່ໃນເດີ່ນທີ່ເປີດກວ້າງໃນບ້ານ ເມໂປ, ໃນແຂວງ ການຊູ. ປະມານ 260 ຫົວໜ່ວຍຖືກຕັ້ງຂຶ້ນ, ແລະ ລວມທັງໝົດໃນໝູ່ບ້ານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຄາດວ່າຈະມີເຖິງ 500 ຫົວໜ່ວຍໃນທົ່ວ 9 ສະຖານທີ່ພາຍໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້.
ການເດີນທາງມາຮອດຂອງສະຖານທີ່ພັກທີ່ຖືກກຽມໄວ້ກ່ອນນັ້ນເປັນສັນຍານທີ່ບົງບອກວ່າຫຼາຍຄົນຈາກປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 87,000 ຄົນທີ່ຖືກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນໃໝ່ຫຼັງຈາກແຜ່ນດິນໄຫວໃນຄືນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ອາດບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສຊົ່ວໄລຍະເວລານຶ່ງ. ຫຼາຍຄົນແມ່ນໄດ້ອົດທົດຕໍ່ອຸນຫະພູມໜາວຈັດທີ່ຕ່ຳກວ່າຈຸດແຂງ ໃນທີ່ພັກຊົ່ວຄາວທີ່ເບິ່ງຄືກັບຕູບຜ້າບາງໆ ດ້ວຍແຜ່ນຢາສີຟ້າປົກຢູ່ທາງນອກ ແລະ ຜ້າຫົ່ມຝ້າຍຢູ່ທາງໃນ.