ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລີ ເກີຈຽງ ກ່າວວ່າ ເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນດັບທີ 2 ຂອງໂລກ ຈະໄດ້ມີການດີ້ນຮົນຢ່າງໜັກ ໃນປີນີ້. ໃນຂະນະທີ່ປະເທດຈີນ ກຳລັງສູ້ຊົນ ກັບການ
ເສດຖະກິດທີ່ເດີນໄປຊ້າໆຢູ່ ພ້ອມໆກັບການຜິດຂ້ອງຕ້ອງຖຽງກັນ ດ້ານການຄ້າກັບ
ສະຫະລັດຢູ່ນີ້ ຈີນກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບການທ້າທາຍທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ແລະຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆນາໆ ດັ່ງ Bill Ide ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍ
ລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນລາຍງານປະຈຳປີຂອງວຽກງານຂອງລັດຖະບານຂອງເພິ່ນ ຕໍ່ສະພາປະຊາຊົນ
ແຫ່ງຊາດຂອງຈີນທີ່ເປັນຮູບການນັ້ນ ທ່ານ ລີ ເກີຈຽງ ໄດ້ບອກບັນດາຜູ້ແທນທັງຫຼາຍ
ກ່ຽວກັບແຜນການທີ່ຈະຕັດພາສີລົງ ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດແລະເພັ່ງເລັ່ງໃສ່
ນະວັດຕະກຳໃໝ່. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ເພິ່ນຍັງໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ສຳລັບການຈະເລີນ
ເຕີບໂຕຂອງປັກກິ່ງໃນປີນີ້ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງປະມານ 6 ຫາ 6.5 ເປີເຊັນ.
ນໍ້າສຽງຂອງທ່ານລີ ແມ່ນອ່ອນໂຍນ ແລະທ່ານກໍໄດ້ໃຊ້ຄຳວ່າ “ທຸ່ນທ່ຽງ” ຫຼື “ມີສະຖຽນ
ລະພາບ” ຫຼາຍກວ່າ 70 ຄັ້ງ. ທ່ານໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດ
ຮຸ້ນທຸ່ນທ່ຽງ ພາກສ່ວນທຸລະກິດ ເລື້ອງການຫວ່າງງານ, ຄວາມຄາດໝາຍຕ່າງໆນາໆ
ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດແລະພາຍໃນປະເທດ ແລະແນ່ນອນ ກໍແມ່ນເລື້ອງຄວາມຂັດ
ແຍ້ງດ້ານການຄ້າກັບສະຫະລັດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລີ ເກີຈຽງ ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາມຸ້ງໜ້າໄປຫາການພັດ
ທະນາສ້າງສາໃນປີນີ້, ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມຮ້າຍແຮງແລະສະພາບ
ການທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ພໍໆກັນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະການທ້າທາຍ
ຕ່າງໆ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍກວ່າ ທັງຈຳນວນ ແລະຂະໜາດຂອງມັນ. ພວກເຮົາຕ້ອງ
ໄດ້ຕຽມການຢ່າງເຕັມ ສ່ວນ ສຳລັບການສູ້ຊົນທີ່ວ່ານີ້.”
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທາງການຄ້າແລະພາສີ ແມ່ນໄດ້ເພີ້ມໃສ່ການທ້າທາຍທີ່ປັກກິ່ງ
ກຳລັງປະເຊີນຢູ່. ການຮຽກຮ້ອງຂອງສະຫະລັດ ໃຫ້ສົ່ງຕົວເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນຝ່າຍ
ບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ຫົວເຫວີຍ ໃຫ້ສະຫະລັດ ແລະຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ
ວ່າບໍລິສັດນີ້ ມີສ່ວນພົວພັນກັບລັດຖະບານຜະເດັດການນັ້ນ ກໍແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງ
ຂອງສະຖານະການທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນດັ່ງກ່າວ.
ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະຈີນ ກໍແມ່ນຍັງມອງໄປໃນທາງບວກ
ທີ່ວ່າ ທັງສອງຝ່າຍຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັນໄດ້. ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດທ່ານໄມຄ໌
ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນ ຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານມີຄວາມຫວັງວ່າ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າມື້
ບໍ່ເທົ່າໃດສັບປະດາຂ້າງໜ້ານີ້, ມັນຈະມີການປະກາດໃນອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ ຂ່າວສຳຄັນ.
ໃນການກ່າວຢູ່ຂ້າງນອກຂອງກອງປະຊຸມການເມືອງປະຈຳປີຂອງປັກກິ່ງນັ້ນ,
ທ່ານ Zhong Shan ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າຈີນ ເວົ້າວ່າ ທັງສອງປະເທດຍັງ
ຕ້ອງໄດ້ຫາຈຸດຢືນຮ່ວມກັນຢູ່.
ທ່ານ Zhong Shan ກ່າວວ່າ “ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ທີມງານຕ່າງໆ ຍັງສືບຕໍ່ເຈລະຈາຫາ
ທາງຢູ່ ໃນຂະນະດຽວກັນ ພວກເຮົາກໍແມ່ນມີວຽກງານຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງການໃຫ້ຈີນ ແລະສະຫະລັດ ໄປພົບກັນເຄິ່ງທາງ
ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.”
ໃນກອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ ໃນປີນີ້, ຈີນຄາດວ່າຈະຜ່ານ
ກົດໝາຍການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ ອັນທຳອິດຂອງຕົນ. ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ
ບັນດາບໍລິສັດພາຍໃນ ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດເຊື່ອງຊ້ານັ້ນ, ທ່ານລີກ່າວວ່າ ຈີນຈະ
ຕັດພາສີຂອງພວກບໍລິສັດ ແລະປະກັນໄພສັງຄົມລົງ ທີ່ປະກອບເຂົ້າເປັນເງິນຈຳນວນ
ເກືອບ 300 ພັນລ້ານ ໂດລານັ້ນ.
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ລັດຖະບານຈະຍົກການໃຊ້ຈ່າຍອອກ ແລະເຮັດໃຫ້
ນະໂຍບາຍການເງິນຂອງສົກປີສະທ້ອນຄືນຫຼັງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ປັກກິ່ງ ຈະເພີ້ມງົບປະມານທາງທະຫານຂອງຕົນ ປະມານ 7.5 ເປີເຊັນ ໃນມູນຄ່າ
ປະມານ 177 ພັນລ້ານໂດລາ ສຳລັບປີນີ້. ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າຈຳນວນຕົວເລກ
ຈິງໆນັ້ນ ແມ່ນຈະສູງກວ່ານີ້ຕັ້ງຫຼາຍ, ແຕ່ອີງຕາມຈຳນວນພື້ນຖານແລ້ວ ງົບປະມານ
ຂອງຈີນແມ່ນຍັງມີພຽງ 3 ເທົ່າຂອງງົບປະມານຂອງປະເທດອິນເດຍທີ່ໃຊ້ຈ່າຍ ແຕ່ກໍ
ຍັງຕໍ່າກວ່າວໍຊີງຕັນ, ທີ່ໃຊ້ງົບປະມານທາງດ້ານປ້ອງກັນໃນປີກາຍນີ້ເກືອບເຖິງ 700
ພັນລ້ານໂດລາ.
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