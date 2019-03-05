ການຕັດພາສີ ແລະການເພີ້ມການໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດແມ່ນ ນອນຢູ່
ໃນມາດຕະການ ທີ່ຈີນຈະນຳສະເໜີໃນປີນີ້ ເພື່ອສົ່ງເສີມເສດຖະກິດຂອງຕົນທີ່ກຳລັງ
ອ່ອນແອລົງນັ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລີ ເກີຈຽງ ໄດ້ປະກາດຕະການ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຊຶ່ງເປັນມື້ເປີດ
ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ.
ທ່ານລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະມາຊິກສະພາວ່າ ພວກກຳນົດນະໂຍບາຍແມ່ນແນໃສ່ການ
ຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ປະມານ 6 ຫາ 6.5 ເປີເຊັນໃນປີນີ້. ເສດຖະກິດ
ອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ໄດ້ບັນທຶກຢ່າງເປັນທາງການ 6.6 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2018
ຊຶ່ງແມ່ນລະດັບທີ່ຕ່ຳສຸດ ໃນຮອບເກືອບ 3 ທົດສະວັດ, ຍ້ອນການຫຼຸດຕ່ຳລົງຂອງ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນປະເທດ ແລະຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ສົງຄາມການຄ້າ
ກັບສະຫະລັດທີ່ຂົມຂື່ນນັ້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈີນ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຈະຕັດພາສີ 2 ພັນ 980 ລ້ານໂດລາ
ຕໍ່ບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະຄ່າປະກັນໄພສັງຄົມ ແລະການຫຼຸດການເກັບພາສີເພີ້ມ ຕໍ່ພາກ
ສ່ວນການຜະລິດ ຈາກ 16 ລົງມາເປັນ 13 ເປີເຊັນ. ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ ປັກກິ່ງ ກໍໄດ້
ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ງົບປະມານທາງທະຫານ ມູນຄ່າ 177 ພັນລ້ານໂດລາ ສຳລັບປີນີ້
ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນ 7.5 ເປີເຊັນນັ້ນ ແລະມີແຜນທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍຕື່ມອີກໃນເລື້ອງນີ້.
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