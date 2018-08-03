ຈີນ ແລະ ​ສະມາຊິກ ອາຊຽນ ຕົກລົງ ຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງກົດປະພຶດ ຢູ່ ສິງກະໂປ

ຈີນ ແລະປະເທດສະມາຊິກ ຂອງສະມາຄົມບັນດາປະເທດຊາດ ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກ
ສຽງໃຕ້ ຫລື ອາຊຽນ ໄດ້ຮັບເອົາຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຖືກນໍາສ ເໜີນັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີ
ການສູ້ລົບກັນຢູ່ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ.
ຈີນ ແລະກຸ່ມຂອງ 10 ປະເທດ ທີ່ຮວມທັງສີ່ປະເທດທີ່ໄດ້ອ້າງເອົາກໍາມຸສິດຕໍ່ເຂດນໍ້າແດນດິນນັ້ນ ທີ່ມີການເຈລະຈາກັນຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ເພື່ອຮ່າງ “ກົດປະພຶດ”
ທີ່ໄດ້ແນໃສ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສິງກະໂປ ທ່ານວິວຽນ ບາລາກຣິສນານ ກ່າວໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ ຢູ່ໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງບັນດານັກການທູດຂັ້ນສູງສຸດຈາກຈີນ
ແລະບັນດາສະມາຊິກສະມາຄົມປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາວເວັນອອກສຽງໃຕ້ວ່າຄວາມ
ກ້າວໜ້ານີ້ ເປັນ ‘ຂີດໝາຍສໍາຄັນ.”
ຄູ່ພາຄີຈາກນຈີນ ທ່ານວັງ ຢີ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ການຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດປະພຶດດັ່ງກ່າວ
“ເປັນຂ່າວດີ” ແລະ “ເປັນຜົນລໍາເລັດອັນໃຫຍ່ ຫລວງ.” ຈີນໄດ້ປ່ຽນແປງເຂດທີ່ເປັນໂຂດ
ຫີນໃຕ້ນໍ້າທີ່ໂຕ້ແຍ້ງກັນ 7 ແຫ່ງໃຫ້ເປັນໝູ່ເກາະທີ່ມະນຸດ
ສ້າງຂຶ້ນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍເດິ່ນບິນສໍລັບເປັນທາງແລ່ນຂອງເຮືອບິນຂຶ້ນລົງ 3 ແຫ່ງ,
ບ່ອນຍິງລູກສອນໄຟທີ່ຍິງຈາກໜ້າດິນ ແລະເທິງອາກາດ ແລະລະບົບອາວຸດຕ່າງໆ ອີກ
ຫລາຍແຫ່ງ.
ປາດສະຈາກການກ່າວເຖິງຊື່ຈີນ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດເອເຊຍ ໄດ້ກ່າວພາດ
ພີງໄປເຖິງການປະຕິບັດຂອງປັກກິ່ງ ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າ ພວກເຂົາ
ເຈົ້າ “ໄດ້ບັນທຶກຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສະແດງອອກມາໂດຍບາງປະເທດ ກ່ຽວກັບການອ້າງ
ເອົາດິນດອຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຊຶ່ງໄດ້ເຊື່ອມໂຊມຄວາມເຊື່ອຖື ແລະເຊື່ອໝັ້ນ ເພີ້ມຄວາມເຄັ່ງ
ຕືງ ແລະອາດທຳລາຍສັນຕິພາບ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຂົງເຂດ.”
ຈິນໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຕິຕຽນແກ່ຍຸດທະສາດນ່ານນໍ້າທາງທະຫານ ໂດຍອ້າງວ່າຕົນມີສິດ
ທິໃນການສ້າງຢູ່ດິນແດນຂອງຕົນ ແລະປ້ອງກັນເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນທຸກວິທີທາງ.
ເພີ້ມໄປກວ່ານັ້ນຈີນ ແລະໄຕ້ຫວັນ ບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນຄື ບຣູນາຍ ຟິລິບປີນ ແລະ
ຫວຽດນາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທາງຜ່ານເກືອບທັງໝົດຂອງການຄ້າ ແລະ
ນໍ້າມັນທີ່ຊ່ວຍສຸກຍູ້ເສດຖະກິດອາຊຽນໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.
ບັນດາກຳປັ່ນກອງທັບສະຫະລັດ ແລະເຮືອບິນລົບໄດ້ລາດຕະເວນນ່ານນໍ້າ ການປາກົດ
ໂຕທີ່ວໍຊິງຕັນຮັກສາໄວ້ ເພື່ອອອກແບບສົ່ງເສີມເສລີພາບການເດີນເຮືອ ແລະການບິນ
ທາງອາກາດ. ຈີນຢືນຢັນເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ສະຫະລັດກຳລັງແຊກແຊງໃນກິດຈະການ
ອາຊຽນ.
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