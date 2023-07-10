ຈີນ ແລະ ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືດ້ານຕໍາຫຼວດ

ຈີນ ແລະ ປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມື ດ້ານຕໍາຫຼວດໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ເປັນການສະແດງອອກເຖິງການພົວພັນພາຄີສອງຝ່າຍ 4 ປີທີ່ເລິກເຊິ່ງຂອງພວກເຂົາ ລຸນຫຼັງທີ່ປະເທດເກາະປາຊີຟິກແຫ່ງນີ້ ຕັດຂາດສາຍພົວພັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກັບໄຕ້ຫວັນ ແລະສ້າງສາຍສໍາພັນທີ່ເປັນທາງການກັບປັກກິ່ງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
“ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ” ກ່ຽວກັບວຽກງານຕໍາຫຼວດ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄປຈົນເຖິງປີ 2025, ເປັນນຶ່ງໃນ 9 ເອກະສານທີ່ໄດ້ເຊັນລົງນາມໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກມີການເຈລະຈາຫາລື ລະຫວ່າງການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມານາສເຊ ໂຊກາແວ (Manasseh Sogavare) ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງຈີນ ທ່ານລີ ຈຽງ ຢູ່ທີ່ຫໍສາລາໃຫຍ່ປະຊາຊົນ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ.
ທ່ານລີ ກ່າວວ່າ ການພັດທະນາສາຍພົວພັນຂອງ ຈີນ ແລະ ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໃນຊ່ວງໄລຍະ 4 ປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນ “ເກີດໝາກຜົນທີ່ດີຫຼາຍ.”
ການຕັດສິນໃຈຂອງໂຊໂລມອນ ເພື່ອຫັນປ່ຽນການຮັບຮອງທາງການທູດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປຫາປັກກິ່ງ ເປັນ “ທາງເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະສອດຄ່ອງກັບແນວທາງຂອງເວລາ,” ທ່ານກ່າວເພີ້ມເຕີມ.
ທ່ານໂຊໂກເວ ກ່າວຕອບ ທ່ານລີ ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ “ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍໆສິ່ງຈາກປະສົບການ ການພັດທະນາຂອງ ຈີນ.”