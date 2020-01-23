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ຈີນ ໂຈມ​ຕີ ສະ​ຫະ​ລັດ ສຳ​ລັບ​ການ​ແຜ່​ຂ່າວ​ລື ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ລົງ​ທຶນໂຄງ​ການ ນຶ່ງ​ແລວ ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ ໃນ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ

ຄົນ​ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຂັບ​ລົດຈັກ​ຢູ່​ຫົ​ນ​ທາງ​ສາຍ​ໄໝ ຈີນ ທີ່​ຫາ​ກໍ​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃໝ່​ໃນ​ເມືອງ ຮາ​ຣີ​ເປີ, ປາ​ກິ​ສ​ຖານ. 22 ທັນ​ວາ, 2017.

ຈີນ ໄດ້​ກ່າວ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ປະ​ເທດ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ວ່າ “ເປີດກວ້າງ ແລະ ໂປ່ງ​ໃສ”, ເປັນ​ການ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ຕຳ​ໜິ​ວິ​ຈານ​ຈາກ ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສ​ດ​ຖະ​ກິດຫຼາຍ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່ ພາຍ​ໃຕ້​ໂຄ​ງ​ການ ນຶ່ງ​ແລວ ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງໂລກ ​ຂອງ ປັກ​ກິ່ງ.

ສະ​ຖານ​ທູດ ຈີນ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ອິ​ສ​ລາ​ມາ​ບັດ ໄດ້​ອອກ​ການ​ໂຕ້​ແຍ້ງ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ສື່ມວນ​ຊົນ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ທີ່​ຄິດ​ວ່າ​ຂຽນ​ໂດຍ​ນັກ​ການ​ທູ​ດ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຈາກ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ສົງ​ໄສ​ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ ແລະ ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳຂອງ​ໂຄງ​ການ​ຕ່າງໆ​ ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ​ວ່າ ເປັນ​ເສັ້ນ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ລະ​ຫວ່າງ ຈີນ-ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ຫຼື CPEC, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ໂຄງ​ການຫຼັກ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ ນຶ່ງ​ແລວ ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ ມູນ​ຄ່າ​ພັນ​ຕື້​ໂດ​ລາ.

ສະ​ຖານ​ທູດ ຈີນ ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ວ່າ “ຂະ​ບວນ​ການ​ທັງ​ໝົດ​ແມ່ນ​ເປີດກວ້າງ ແລະ ໂປ່ງ​ໃສ ແລະ ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ສາ​ກົນ. ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ແລະ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ວ່າ CPEC ແມ່ນ​ຂາວ​ສະ​ອ​າດ.

ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ນາງ ອາ​ລິ​ສ ແວ​ລ​ສ໌, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ໃນ​ອາ​ທິດ​ນີ້​, ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ວ່າ ການ​ຈັດ​ຫາ​ແຫຼ່ງ​ເງິນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ CPEC ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ສ້າງ​ພາ​ລະ​ໃຫ້ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ດ້ວຍ​ເງິນ​ກູ້​ຢືມ​ທີ່​ແພງ​ຂອງ ຈີນ. ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ຍົກ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ຂຶ້ນ​ມາ ແລະ ໄດ້​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເມື່ອ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ປີ​ກາຍນີ້.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ຈານ​ໃນ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ບ່ອນ​ອື່ນໆ ໄດ້​ເຫັນ​ໂຄງ​ການ​ນຶ່ງ​ແລວ ນຶ່ງ​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ ຈີນ ເປັນ “ກັບ​ດັກ​ໜີ້​ສິນ” ສຳ​ລັບ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງ​ໆ​ຄື ປາ​ກິ​ສ​ຖານ, ເຊິ່ງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສົບ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ຍາກ​ສຳ​ລັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ກູ້​ຢືມຄືນ​ໃຫ້ ຈີນ.

ສະ​ຖານ​ທູດ ຈີນ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ “ສະ​ຫະ​ລັດ ມັກ​ຈະ​ປັ້ນ​ແຕ່ງ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ເລື່ອງ​ໜີ້​ສິນ ຂຶ້ນ​ມາ, ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເລກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນບໍ່​ເກັ່ງ, ແລະ ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ຂີ້​ຮ້າຍຫຼາຍ.” ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຈີນ ບໍ່​ເຄີຍ​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ​ຈ່າຍ​ໜີ້​ສິນ, ແລະ ຈະ​ບໍ່​ທຳ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ເຫດ​ຜົນ​ຕໍ່ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ.”

ຈີນ ໄດ້​ລົງ​ທຶນ​ປະ​ມານ 30 ຕື້​ໂດ​ລາ, ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໃນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໂດຍ​ກົງ, ໃນ​ຫ້າ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ CPEC. ການ​ລົງ​ທຶນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ໂຄງ​ລ່າງ​ພື້ນ​ຖານ​ການ​ສັນ​ຈອນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຢ່າງຫຼວ​ງຫຼາຍ ແລະ ໄດ້​ກໍ່​ສ້າງ​ໂຮງ​ໄຟ​ຟ້າ, ທີ່​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຂາດ​ແຄນ​ໄຟ​ຟ້າ​ໃນທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຈີນ ແລະ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຍັງ​ໄດ້​ສ້າງວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳຫຼາຍກວ່າ 75,000 ຕຳ​ແໜ່ງ​ສຳ​ລັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າໃນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ຍອດ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ລວມພ​າຍ​ໃນ 1 ຫ​າ 2 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ ປາ​ກິ​ສ​ຖານ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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