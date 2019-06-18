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12 ຄົນ​ ເສຍ​ຊີ​ວິດ ຍ້ອນແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​​ແຮງ 2 ຄັ້ງ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ ຢູ່ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້ ​ຂອງ​ຈີນ

ແຜນ​ທີ່​ເມືອງຊິນ​ໂມ (Xinmo) ແຂວງ​ຊີ​ສວນ ຢູ່ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້ ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ເກີດ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ ຂະ​ໜາດ​ແຮງ 2 ຄັ້ງ ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ​.

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ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຈີນ​ເວົ້າ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້​ນີ້ວ່າ ຈຳ​ນວນ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ​ຍ້ອນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ແຮງສອງ​ຄັ້ງ ຢູ່​ແຂວງຊີ​ສວນ (Sichuan) ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 12 ຄົນ.

ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວໄດ້ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ແຂວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ແລະ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ອີກ 125 ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຈີນ​ເວົ້າ​ວ່າ ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ຈຸດ​ໃຈ​ກາງ​ຢູ່​ໃກ້​ເມືອງຊັງໜິງ (Changning) ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ອັນ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່ ​ຂອງ​ແຂວງ ຊີ​ສວນ (Sichuan).

ຫ້ອງ​ການ​ສຳ​ຫລວດ​ດ້ານ​ທໍລະ​ນີ​ວິ​ທະ​ຍາຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເວົ້າ​ວ່າ ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ ມິີຄວາມ​ແຮງ​ໃນ​ລະ​ດັບ 5.9 ຊຶ່ງ​ຕາ​ມມາ​ດ້ວຍແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ອີກ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ ທີ່ມີ​ຄວາມ​ແຮງ​ຢູ່​ລະ​ດັບ 5.2 ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ ບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ດຽວ​ກັນ.

ຫ້ອງ​ການດັ່ງ​ກ່າວເວົ້າ​ວ່າ ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວທັງສອງ​ຄັ້ງນັ້ນ​ ແມ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ຕື້ນໆຂອງ​ພື້ນ​ດິນ ຊຶ່ງ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ ໄດ້ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້ແກ່​ຕຶກອາ​ຄານແລະ​ໂຄງ​ສ້າງຕ່າງໆ ຫລາຍກວ່າ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ເລິກ. ຫ້ອງ​ການ​ນັ້ນ ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ ອາດ​ຈະ​ມີຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ​ຍ້ອນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວໃນ​ຄັ້ງນີ້ ເກີດ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ.

ໂທ​ລະ​ພາບຂອງ​ທາງ​ການ​ຈີນ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ກູ້​ໄພຢູ່​ຈຸດ​ສູນກາງ​ຂອງແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວໄດ້​ດຶງ​ເອົາ​ຄົນ​ທີ່​ຍັງ​ມີ​ຊີວິດຢູ່ອອກ​ຈາກ​ຊາກ​ຫັກ​ພັງຕ່າງໆ.

ພວກ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ ຈອງຈິງ (Chongqing) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ກັບຈຸດ​ສູນກາງ​ຂອງແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວທີ່​ສຸດ, ຕັ້ງ​ຢູ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ຈຸດ​ດັ່ງ​ກ່າວປະ​ມານ 200 ກິ​ໂລ​ແມັດ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ໄດ້ຮັບ​ຄວາມ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ. ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ສານ​ຂອງ​ລັດ​ເວົ້າ​ວ່າ ເຮືອນ​ຊານ​ບາງ​ຫລັງ ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ໄດ້​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ ແຕ່​ກໍ​ໄດ້​ເວົ້າວ່າ ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ມີ​ຄົນ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ມັກ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ປະ​ຈຳຢູ່​ໃນແຂວງ​ຊີ​ສວນ ບ່ອນ​ທີ່​ໄດ້​ເກີດ ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວຂະ​ໜາດ​ແຮງຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງໃນ ປີ 2008 ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ເກືອບ​ຮອດ ​90,000 ຄົນ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ຫລື​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໄປນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ​່າວນີ້​ເພີ້​ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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