ຈີນ ສົ່ງເຮືອບິນລົບ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເກາະໄຕ້ຫວັນ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດເກາະດອນ ກະກຽມການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ

ຈີນໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນຫລາຍສິບລໍາ ຮວມທັງເຮືອບິນລົບ ແລະເຮືອບິນຖີ້ມລະເບີດ ມຸ້ງໜ້າໄປຍັງໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍການສະແດງກຳລັງຂະໜາດໃຫຍ່ ອີງຕາມລາຍງານອົງການຂ່າວເອພີ.
ຖະແຫລງຂ່າວຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນຫຼາຍມື້ກ່ອນທີ່ປະເທດເກາະດອນປະຊາທິປະໄຕດັ່ງກ່າວ ຈະຈັດໃຫ້ມີການຊ້ອມລົບ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອປ້ອງກັນໂຕເອງຕ້ານການຮຸກຮານທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້.
ໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນ 37 ລໍາ ແລະ ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອເຈັດລໍາ ໄປຍັງບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມເກາະໄຕ້ຫວັນ ລະຫວ່າງ 6 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ວັນສຸກ ຫາ 6 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ວັນເສົາ.
ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ ມີເເຮືອບິນລົບ J-10 ແລະ J-16 ແລະເຮືອບິນຖີ້ມລະເບີດ H-6. ເຮືອບິນລົບຫລາຍກວ່າ 20 ລໍາ ທີ່ພົບເຫັນວ່າ ໄດ້ບິນຂ້າມເສັ້ນແບ່ງຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ເປັນເຂດແດນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ໂດຍຖືວ່າກັນຊົນ ລະຫວ່າງເກາະໄຕ້ຫວັນ ແລະຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຫລືບິນລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປໃນເຂດລະບຸໂຕທາງອາກາດຂອງໄຕ້ຫວັນ.
ຖະແຫລງຂ່າວຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນຫຼາຍມື້ກ່ອນທີ່ປະເທດເກາະດອນປະຊາທິປະໄຕດັ່ງກ່າວ ຈະຈັດໃຫ້ມີການຊ້ອມລົບ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອປ້ອງກັນໂຕເອງຕ້ານການຮຸກຮານທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້.
ໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນ 37 ລໍາ ແລະ ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອເຈັດລໍາ ໄປຍັງບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມເກາະໄຕ້ຫວັນ ລະຫວ່າງ 6 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ວັນສຸກ ຫາ 6 ໂມງເຊົ້າຂອງມື້ວັນເສົາ.
ຮວມຢູ່ໃນນັ້ນ ມີເເຮືອບິນລົບ J-10 ແລະ J-16 ແລະເຮືອບິນຖີ້ມລະເບີດ H-6. ເຮືອບິນລົບຫລາຍກວ່າ 20 ລໍາ ທີ່ພົບເຫັນວ່າ ໄດ້ບິນຂ້າມເສັ້ນແບ່ງຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ເປັນເຂດແດນທີ່ບໍ່ເປັນທາງການ ໂດຍຖືວ່າກັນຊົນ ລະຫວ່າງເກາະໄຕ້ຫວັນ ແລະຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຫລືບິນລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປໃນເຂດລະບຸໂຕທາງອາກາດຂອງໄຕ້ຫວັນ.