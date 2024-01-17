ຈີນ ເຫັນປີແຫ່ງການເຕີບໂຕ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1990, ເນື່ອງຈາກການຟຶ້ນໂຕຢຸດສະງັກ

ຕົວເລກທີ່ເປັນທາງການ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ເສດຖະກິດຂອງຈີນໃນປີກາຍນີ້ໄດ້ເຕີບໂຕໃນອັດຕາທີ່ຊ້າທີ່ສຸດໃນຮອບສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການຊັບສິນທີ່ຊຸດໂຊມ, ການຊົມໃຊ້ທີ່ຊ້າລົງ ແລະ ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນໂລກ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອເອັຟພີ.
ຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການຄາດຄະເນ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງປັກກິ່ງກໍຕາມ, ແຕ່ກໍມີແນວໂນ້ມວ່າຈະສ້າງຄວາມກົດດັນໃໝ່ໃຫ້ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ເປີດເຜີຍມາດຕະການຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວທາງທຸລະກິດ ແລະການໃຊ້ຈ່າຍຂອງກອງທັບຜູ້ບໍລິໂພກຂອງປະເທດ ອີກຄັ້ງ.
ກົມສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຈີນເປີດເຜີຍວ່າ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນປະເທດໄດ້ຂະຫຍາຍໂຕອອກ 5.2 ເປີເຊັນ ຂຶ້ນສູ້ 17.6 ຕື້ໂດລາ ໃນປີກາຍນີ້.
ໂຕເລກນີ້ແມ່ນດີກ່ວາສາມ ເປີເຊັນ ທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ໃນປີ 2022, ໃນເວລາທີ່ມາດຕະການສູນກໍລະນີໂຄວິດ ທີ່ເຂັ້ມງວດ ໄດ້ທໍາລາຍກິດຈະກໍາຕ່າງໆ, ແຕ່ຖືເປັນຜົນການປະຕິບັດງານ ທີ່ອ່ອນແອທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1990, ບໍ່ລວມປີທີ່ມີການລະບາດໃຫຍ່.
ໃນຂະນະທີ່ 5.2 ເປີເຊັນ ຈະຖືກເບິ່ງດ້ວຍຄວາມອິດສາ ຈາກລັດຖະບານອື່ນໆ ເຊັ່ນ ສະຫະລັດ ແລະ ຢູໂຣບ ຊຶ່ງແຕ່ລະປະເທດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ປະ ມານ 2 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2022. ແຕ່ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ກໍຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈາກລະດັບປະມານ 6 ຫຼື 7 ເປີເຊັນ ໃນຊຸມປີ 2010.
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