ຈີນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວກັບເຂດແດນໃນການອ້າງກຳມະສິດເອົາດິນແດນອັນກວ້າງຂວາງຂອງຕົນໃນທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ຍັງມີການອ້າງເອົາກຳມະສິດໂດຍອີກຫ້າລັດຖະບານ ຍ້ອນ
ຈີນບໍ່ເຊື່ອໃນກົດໝາຍສາກົນ ແລະຕ້ອງການຢາກຄ້ຳປະກັນການຄວບຄຸມຂອງຕົນໃນເຂດນ່ານນ້ຳບາງບ່ອນ ທີ່ຈີນຖືວ່າມີຄວາມສຳຄັນ ນັ້ນຄືຄວາມເຫັນຂອງນັກຊ່ຽວຊານທາງດ້ານທະເລ.
ເຂດແດນທີ່ປັກກິ່ງອ້າງເອົາກຳມະສິດຢ່າງຄັກແນ່ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ໄດ້ປາກົດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນບັນຫາ ເມື່ອວັນທີ 7 ມີນາຜ່ານມາ ເວລານາຍົກລັດຖະມົນຕີມາເລເຊຍ ທ່ານມາຫາເທຍ ໂມຮຳໝັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ນຳຄອມມູນິສຈີນ ລະບຸ “ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າກຳມະສິດ” ຂອງຕົນ. ມາເລເຊຍ ຟີລິບປິນ ບຣູນາຍ ຫວຽດນາມແລະ ໄຕ້ຫວັນ ຕ່າງກໍອ້າງເອົາກຳມະສິດທັງໝົດຫຼືເປັນບາງເຂດຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ກວ້າງກວ່າ 3 ລ້ານ 5 ແສນກິໂລແມັດມົນທົນ.
ຈີນໃນທຸກມື້ນີ້ ໄດ້ໃຊ້ເສັ້ນ 9 ຂີດ ໃນການອ້າງເອົາກຳມະສິດ 90 ເປີເຊັນຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ເນັ່ງແຕ່ຮົງກົງ ໄປຫາເກາະບໍນຽວ. ຈີນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍໆປະເທດທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ບໍ່ພໍໃຈ ໃນຮອບທົດສະວັດຜ່ານມາ ໂດຍໄດ້ສ້າງເກາະທຽມຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ທະຫານໃຊ້ ຢູ່ພາຍໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະໄດ້ສົ່ງເຮືອຍາມຝັ່ງຂອງຕົນແລ່ນຜ່ານເຂົ້າໄປໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງປະເທດອື່ນ.
ນັກວິເຄາະທາງດ້ານການເມືອງຄົນນຶ່ງ ກ່າວວ່າ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ຄວນຈະປ່ອຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຫຼືປະເທດອື່ນໆ ກຳນົດເຂດແດນໃຫ້ຈີນ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ບໍ່ວ່າໃນດ້ານໃດທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວທາງທະເລ.
ທ່ານ Carl Thayer ສາສະດາຈານເບ້ຍບຳນານ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ New South Wales ຂອງອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ “ຈີນໄດ້ຄາດຄະເນ ກ່ຽວກັບຄວາມຄຸມເຄືອເຫຼົ່ານີ້ ມາໄດ້ຫຼາຍໆປີແລ້ວ.” ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ມັນບໍ່ແມ່ນຄຳເວົ້າທາງດ້ານກົດໝາຍ ແຕ່ການມີໜ້າຂອງຈີນ ແມ່ນເປັນການຖາວອນ ຢູ່ໃນທຸກໆແຫ່ງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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