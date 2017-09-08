ອິນໂດເນເຊຍ ແລະມາເລເຊຍ ໄດ້ຕັກເຕືອນຊາວຕ່າງປະເທດໃຫ້ຮູ້ເຖິງການອ້າງ
ເອົາກໍາມະສິດຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ບໍ່ມີເອົາໃຈໃສ່ ຢູ່ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ທີ່ມີຄວາມອັ່ງອໍ
ແລະໂຕ້ຖຽງກັນນັ້ນ ໂດຍການທໍາລາຍເຮືອຂອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄປຕຶກເອົາປາຢູ່ໃນ
ເຂດໜ່ານນໍ້າໃກ້ກັບຝັ່ງທະເລຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າ.
ສື່ມວນຊົນໃນນະຄອນກົວລາລໍາເປີລາຍງານວ່າ ໃນວັນທີ 30 ສິງຫາຜ່ານມາ ອົງການຄຸ້ມຄອງທາງທະເລຂອງມາເລເຊຍໄດ້ຈູດເຮືອຫາປາຂອງຕ່າງປະເທດສອງລໍາ ໃນຂະນະທີ່ມັນລ່ອງລອຍຢູ່ກາງທະເລ ຊຶ່ງເປັນການປ່ຽນຈາກການກະທໍາທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນກັນ ຄືການຈົມເຮືອເຫລົ່ານັ້ນ. ຜູ້ແລ່ນເຮືອຈາກຈີນ, ຫວຽດນາມ, ແລະຟີລິບປິນ ມັກຈະເລັດລອດເຂົ້າໄປໃນເຂດຝັ່ງທະເລຂອງເກາະ Borneo ທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງມາເລເຊຍ.
ສ່ວນຢູ່ອິນໂດເນເຊຍ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ເຮືອຈາກພວກປະເທດດຽວກັນທີ່ກ່າວມານັ້ນ ພ້ອມທັງ ມາຈາກມາເລເຊຍໄດ້ເຂົ້າໄປໃກ້ຝັ່ງທະເລ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຢ່າງສະດວກສະບາຍນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ທໍາລາຍເຮືອຫາປາ ຈໍານວນ 317 ລໍາໃນໄລຍະທີ່ປະທານາທິບໍດີ Joko Widodo ໄດ້ເຂົ້າດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.
ພວກນັກວິໄຈເຫດການເວົ້າວ່າ ການຕັກເຕືອນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງດັ່ງກ່າວ ບັດນີ້ຄວນເປັນທີ່ດັງກ້ອງໃຫ້ພວກທໍາການຫາປາຮູ້ດີ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ທັງສອງປະເທດໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການອ້າງເອົາກໍາມະສິດທາງທະເລຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Termsak Chalermpalanupap, ນັກຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານການເມືອງແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດທີ່ສະຖາບັນ ISEAS Yusof Ishak ໃນສິງກະໂປເວົ້າວ່າ “ອິນໂດເນເຊຍໄດ້ເຮັດແນວນັ້ນມາດົນແລ້ວ ແລະຫາກໍ່ຢູ່ໃນອາທິດນີ້ເອງ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຍິນແບບດຽວກັນນີ້ ຈາກມາເລເຊຍ, ສະນັ້ນ ບາງທີມັນອາດຈະເປັນການຂົ່ມຂູ່ເທົ່ານັ້ນ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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