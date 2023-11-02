ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນນຳຈາກພະແນກກິດຈະການຄວບຄຸມອາວຸດຂອງຕົນ ຈະນຳພາຄະນະຜູ້ແທນເຂົ້າຮ່ວມ ການເຈລະຈາຫາລືດ້ານນິວເຄລຍ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ, ອີງຕາມ ລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ກະຊວງດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍຊື່ຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່.
"ອາທິດໜ້າຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ ຈະຈັດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມ ແລະບໍ່ແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດໃນລະດັບຜູ້ບໍລິ ຫານໃຫຍ່," ກ່າວໂດຍໂຄສົກ ທ່ານຫວັງ ເຫວິນບິນ ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານທີ່ ຈີນ ຕົກລົງເຈລະຈາການຄວບຄຸມອາວຸດນິວເຄລຍກັບ ສະຫະລັດ.
ຕາມແຜນການທີ່ສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີນໍາກັນ, ທ່ານ ຫວັງ ເຫວິນບິນ ກ່າວວ່າ, ຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ ຈະດຳເນີນການສົນທະນາ ແລະແລກປ່ຽນບົດ ຮຽນກ່ຽວກັບຫຼາຍບັນຫາທີ່ກວ້າງຂວາງເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມອາວຸດ.
ການເຈລະຈາ ມີຂຶ້ນໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ລຸນຫຼັງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ໄດ້ພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງເຫັນດີທີ່ຈະດຳເນີນການປຶກສາຫາລືອີກຫຼາຍໆຄັ້ງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ທ່ານຫວັງ ຍັງໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໄບເດັນ ໃນການເຈລະຈາ ທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນ "ໂອກາດທີ່ດີ" ໃນການຮັກສາ ຂອບເຂດສາຍພົວພັນທີ່ເປີດກວ້າງລະຫວ່າງສອງຄູ່ແຂ່ງດ້ານພູມສາດການເມືອງທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານນະໂຍບາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.