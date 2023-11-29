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ຈີນ ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ເຕືອນ​ເຮືອ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ

​ແຟ້ມ - ​ເກາະ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ Uotsuri (ເທິງ) ​ເກາະ Minamikojima (ທາງ​ລຸ່ມ) ແລະ​ເກາະ Kitakojima ຊຶ່ງ​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ຊື່​ ເຊັນ​ກາ​ກຸ ໃນ​ພາ​ສາຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ດຽວ​ຢູ​ ໃນ​ພາ​ສາ​ຈີນ ​ທີ່​ແນມ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ໃນ​ຮູບ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ກຽວ​ໂດ ເມື່ອ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2012.
​ແຟ້ມ - ​ເກາະ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ Uotsuri (ເທິງ) ​ເກາະ Minamikojima (ທາງ​ລຸ່ມ) ແລະ​ເກາະ Kitakojima ຊຶ່ງ​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ຊື່​ ເຊັນ​ກາ​ກຸ ໃນ​ພາ​ສາຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ດຽວ​ຢູ​ ໃນ​ພາ​ສາ​ຈີນ ​ທີ່​ແນມ​ເຫັນ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ໃນ​ຮູບ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ກຽວ​ໂດ ເມື່ອ​ເດືອນ​ກັນ​ຍາ 2012.

ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ຂອງ​ຈີນ ກ່າວ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ຂອງ​ຕົນ​ໄດ້​ເຕືອນ​ເຮືອ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທີ່​ໄດ້ “​ແລ່ນ ລ່ວງ​ລ້ຳແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ” ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ຂອງ​ຕົນ ຢູ່​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ບໍ​ລິ​ເວນໝູ່​ເກາະ​ໝູ່ດອນ​ນ້ອຍໆ ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ເມື່ອ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

ກຳ​ປັ່ນຂອງຈີນ “ໄດ້​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ” ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງໄດ້​ກ່າວ ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໃດໆ. ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ ໃນ​ທັນ​ທີ ຈາກ​ຝ່າຍ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເທື່ອ.

ຈີນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຍີ່​ປຸ່ນ ຢຸດ​ເຊົາ​ໃນ​ທັນ​ທີ ທຸກ “ກິດ​ຈະ​ກຳ​ທີ່​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ” ຢູ່​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ​ໃຫ້​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ເຫດ​ຮ້າຍ​ທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ນີ້ ຈະ​ບໍ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ອີກ ໜ່ວຍ​ຍາມ​ຝັ່ງ​ຈີນ​ກ່າວ​ຕື່ມ.

ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ຢູ່​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ໝູ່​ເກາະ​ດຽວ​ຢູ ຊຶ່ງ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ເອີ້ນ​ວ່າ ເຊັນ​ກາ​ກຸນັ້ນ ຕ່າ​ງ​ກໍ​ໄດ້​ມີ​ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳ​ມະ​ສິດ ທັງ​ຈີນ ແລະ​ຍີ່​ປຸ່ນ.

ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ ໂດຍ​ມີ​ການ​ສົ່ງ​ກຳ​ປັ່ນ​ລາດ​ຕະ​ເວນ ໄປ​ຍັງເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ແອ້ມ ແລະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ອີກ​ຝ່າຍ​ນຶ່ງ ​ຖອນ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ຕົນອອກ​ໄປ​.

ອ່ານ​ຂ​່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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