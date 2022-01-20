ຈີນ ເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຕືອນ ໃຫ້ເຮືອລົບ ສະຫະລັດ ໜີອອກໄປ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ກອງກຳລັງ ຈີນ ໄດ້ຕິດຕາມ ແລະ ໄດ້ເຕືອນເຮືອລົບ ສະຫະລັດ ໃຫ້ໜີອອກໄປ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດນໍ້າໃກ້ກັບໝູ່ເກາະ ພາຣາແຊລ ໃນທະເລຈີນໃຕ້, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກອງທັບຈີນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ໃນການເພີ່ມຂຶ້ນຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃນເຂດນ່ານນໍ້າທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ກອງບັນຊາການພາກໃຕ້ຂອງກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ຈີນ ໄດ້ກ່າວວ່າກຳປັ່ນລົບ USS Benfold ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານນໍ້າຂອງ ຈີນ “ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ” ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ລ່ວງລະເມີດອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງປະເທດ, ແລະ ວ່າກອງທັບເຮືອ ແລະ ອາກາດ ຈີນ ໄດ້ຕິດ ຕາມກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ.
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງໃຫ້ຝ່າຍ ສະຫະລັດ ຢຸດການກະ ທຳຍຸແຍ່ດັ່ງກ່າວໃນທັນທີ, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຜົນຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງ ກ່ຽວກັບ ເຫດການທີ່ຄາດຄິດບໍ່ເຖິງ.”
ກອງທັບເຮືອ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນ Benfold “ໄດ້ອ້າງສິດ ແລະ ເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອໃນບໍລິເວນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງໝູ່ເກາະ ພາຣາແຊລ ນັ້ນ, ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍສາກົນ.”
ໂຄສົກຂອງທັບເຮືອທີ 7 ທ່ານ ມາກ ແລງຝອດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຕອນສະຫຼຸບຂອງການປະຕິບັດການ, ກຳປັ່ນ USS Benfold ໄດ້ແລ່ນອອກຈາກການກ່າວອ້າງກຳມະສິດອ້າງເກີນຂອບເຂດນັ້ນ ແລະ ໄດ້ສືບຕໍ່ການປະຕິບັດການໃນທະເລຈີນໃຕ້.”
ສະຫະລັດ ດຳເນີນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າພາລະກິດໃນການເດີນເຮືອທີ່ອິດສະຫຼະຢ່າງເປັນປະຈຳໃນທະເລຈີນໃຕ້ ເພື່ອຄັດຄ້ານການກ່າວອ້າງເອົາເຂດແດນຂອງ ຈີນ.
ຈີນ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄ້າຍທະຫານ ໃສ່ເທິງເກາະທຽມໃນເຂດນ່ານນໍ້າດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງມີເສັ້ນທາງການເດີນເຮືອທີ່ສຳຄັນແລ່ນຜ່ານ ແລະ ຍັງມີບໍ່ແກັສ ແລະ ເປັນພື້ນທີ່ໆມີການຫາປາທີ່ອຸດົມສົມບູນນຳດ້ວຍ.
ທະເລຈີນໃຕ້ໄດ້ກາຍເປັນນຶ່ງໃນເຂດທີ່ມີບັນຫາຫຼາຍແຫ່ງໃນສາຍພົວພັນທີ່ໂມໂຫໄດ້ງ່າຍລະ ຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ, ດ້ວຍ ວໍຊິງຕັນ ປະຕິເສດສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າການອ້າງເອົາເຂດ ແດນທີ່ຜິດກົດໝາຍໂດຍ ປັກກິ່ງ.
ຈີນ ໄດ້ອ້າງເອົາເຂດນໍ້າທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງທະເລຈີນໃຕ້, ເຊິ່ງ ໄຕ້ຫວັນ, ຫວຽດນາມ, ມາເລເຊຍ, ບຣູໄນ ແລະ ຟີລິບປິນ ຕ່າງກໍໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດທີ່ກວມກັນ.
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