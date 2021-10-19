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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ຕໍ່ຈີນ ຫລັງຈາກມີລາຍງານວ່າ ຈີນທົດລອງລູກສອນໄຟທີ່ມີຄວາມໄວສູງກວ່າສຽງ

ທ່ານ​ລອຍ ອອ​ສ​ຕິນ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ​ຮ່ວມກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຈໍ​ເຈຍທີ່ນະ​ຄອນ​ຫລ​ວງ​ຕະ​ບີ​ລີ​ຊີ ພາຍ​ຫລັງ​ມ​ີ​ການ​ພົບ​ປະ​ກັນຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຂອງ​ຈໍ​ເຈຍ​ແລ້ວ​, ວັນ​ທີ 18 ຕຸ​ລາ, 2021

ຫົວ​ໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນເອົາໃຈໃສ່ຕິດ​ຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຈີນໃນການສ້າງຄັງອາວຸດທະຫານຂອງຕົນ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ​ປະຕິເສດ ທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ລາຍງານທີ່ວ່າ ປັກກິ່ງໄດ້ ເອົາບາດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າອັນສຳຄັນ ເມື່ອສອງເດືອນກ່ອນ ໂດຍການທົດລອງ ລູກສອນໄຟທີ່ມີຄວາມໄວສູງກວ່າສຽງ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານ​ລອຍ ອອ​ສ​ຕິນ ກ່າວ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມນະ​ຄອນ​ຫລ​ວງ​ຕະ​ບີ​ລີ​ຊີ (Tblisi), ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຈໍ​ເຈຍ ໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຈີນຍັງເປັນ “ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ກ້າວ​ຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ” ສຳ​ລັບ​ທ່ານ ແລະເວົ້າ​ວ່າຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານທະຫານຂອງຈີນ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ.

"ພວກເຮົາຕິດຕາມການພັດທະນາອາວຸດຍຸດໂທ​ປະ​ກອນ ແລະຂີດຄວາມສາ ມາດ ແລະລະບົບທີ່ກ້າວໜ້າຂອງຈີນ ທີ່ຈະພາ​ໃຫ້ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນພາກ ພື້ນເພີ້ມຂຶ້ນ​ໄປ​ເທົ່າ​ນັ້ນ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ເພີ່ມເຕີມ.

ໜັງສືພິມ Financial Times ລາຍງານໃນວັນເສົາຜ່ານ​ມານີ້ວ່າ ຈີນໄດ້ທົດ ລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ໄວ​ກວ່າ​ສຽງທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານນິວເຄລຍ ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍສືບ ລັບຂອງສະຫະລັດປະ​ຫລາດໃຈ.

ແຕ່ວ່າໃນວັນຈັນວານນີ້ ຈີນໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ທົດລອງລູກສອນໄຟທີ່ມີ ຄວາມໄວສູງກວ່າສຽງ ໂດຍກ່າວວ່າຕົນໄດ້ທົດລອງຍານອາວະກາດທີ່ສາມາດ ເອົາກັບມາໃຊ້ໄດ້ຄືນ​ອີກ.

ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ​ຊາວ ລີ​ຈຽນ (Zhao Lijian) ກ່າວວ່າ ເທັກໂນໂລຈີ​ຂອງຍານອະວະກາດ ສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍລົງ ແລະສະ ໜອງວິທີການທີ່ປະ​ຢັດ​ ສຳ​ລັບມະນຸດໃນການໃຊ້ອະວະກາດຢ່າງສັນຕິວິ​ທີ.

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