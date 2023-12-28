ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທຳການລົງໂທດ ຕໍ່ບໍລິສັດແຄຣອນ ຂອງສະຫະລັດທີ່ກໍ່ສ້າງຕັ້ງໂດຍອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການເງິນ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານໃນເຂດຊິນຈຽງ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານຜ່ານມານີ້ວ່າ ຕົນຈະເອົາ “ມາດຕະການຕອບໂຕ້” ຕໍ່ບໍລິສັດແຄຣອນແລະຜູ້ອຳນວຍການທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການສືບສວນ ທີ່ສະໜອງ “ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບການກະທຳຜິດກົດໝາຍຂອງການລົງໂທດອາເມຣິກາ ທີ່ພົວພັນກັບເຂດຊິນຈຽງ.”
ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ບໍລິສັດແຄຣອນ ຊຶ່ງມີສຳນັກງານ ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ມີກິດຈະກຳໃດໆ ຢູ່ໃນປະເທດຈີນ ດັ່ງນັ້ນການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ “ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ເປັນພຽງສັນຍາລັກ” ແລະຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບໃດໆຕໍ່ການປະຕິບັດງານ ຫຼືຄວາມສາມາດ ໃນການບໍລິການແກ່ລູກຄ້າຂອງຕົນ.
“ໃນການໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາແລະທຸລະກິດຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກເພື່ອຊອກສະແຫວງຫາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ນຳໜ້າໃນໂຄງການຄຸ້ມຄອງດ້ານຄວາມສ່ຽງນັ້ນ ແຄຣອນຈະສືບຕໍ່ສະໜອງການຄົ້ນຄວ້າແລະຂໍ້ມູນວິເຄາະທີ່ມີວັດຖຸປະສົງ ອິດສະຫຼະ ແລະອີງຕາມແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື” ບໍລິສັດກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
ອະດີດນັກຄົ້ນຄວ້າຄົນນຶ່ງ ຂອງສູນກາງການສຶກສາທີ່ກ້າວໜ້າ ໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຍັງຈະຖືກລົງໂທດເຊັ່ນກັນ.
ບັນດາບຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະຖືກຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນປະເທດຈີນ ຮວມທັງຮົງກົງແລະມາກາວ ແລະຊັບສິນຂອງບໍລິສັດແຄຣອນ ຢູ່ໃນຈີນຈະຖືກກັກ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທາງກະຊວງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.