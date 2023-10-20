ຜູ້ນຳ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ສາທາລະນະຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງ ແລະ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳເຖິງການສ້າງຕັ້ງ “ລັດເອກະລາດແຫ່ງ ປາສແລັສໄຕນ໌” ຜ່ານການແກ້ໄຂບັນຫາສອງລັດແມ່ນ “ວິທີພື້ນຖານເພື່ອອອກຈາກ” ຄວາມຂັດແຍ້ງ.
ທ່ານ ສີ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການພົບປະຂອງທ່ານ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອີຈິບ ທ່ານ ມອສຕາຟາ ມາດບູລີ ໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ ວ່າ “ບູລິມະສິດສູງສຸດແມ່ນເພື່ອຢຸດການຕໍ່ສູ້ໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ປ້ອງກັນຄວາມຂັດແຍ້ງຈາກການແຜ່ລາມ ຫຼື ແມ່ນກະທັ້ງບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ຮຸນແຮງ.”
ນັກວິເຄາະບາງຄົນກ່າວວ່າ ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ສີ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບມຸມມອງທີ່ມີມາດົນນານຂອງ ປັກກິ່ງ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ປາແລັສໄຕນ໌. ທ່ານ ດອນ ເມີເຟີ, ຮອງສາສະດາຈານຂອງຄະນະແຜນຍຸດທະສາດດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ຢູ່ວິທະຍາໄລສົງຄາມແຫ່ງຊາດຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ທາງໂທລະສັບວ່າ “ຄຳຖະແຫຼງທີ່ອອກມາຈາກ ປັກກິ່ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 8 ຕຸລາ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບທັດສະນະຄະຕິທີ່ ຈີນ ໄດ້ສະແດງອອກມາຕະຫຼອດເວລາຢ້ອນກັບຄືນໄປໃນຢ່າງໜ້ອຍປີ 1997.”