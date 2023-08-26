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ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຂອງຈີນ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ຈາກການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການໃນ ອາຟຣິກາໃຕ້

ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີຈິ້ນຜິງ, ຊ້າຍ, ຈັບມືກັບປະທານາທິບໍດີຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ທ່ານຊີຣີລ ຣາມາໂຟຊາ ລຸນຫຼັງການຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ ຢູ່ທີ່ອາຄານສະຫະພາບ ໃນນະຄອນຫຼວງປຣີໂຕເຣຍ, ອາຟຣິກາໃຕ້, ວັນທີ 22 ສິງຫາ 2023.

ປະທານາທິບໍດີອາຟຣິກາໃຕ້ ທ່ານຊີຣີລ ຣາມາໂຟຊາ ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບຄູ່ຕໍາແໜ່ງຝ່າຍ​ຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ​ໃນການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍຈັດພິທີ​ຢ່າງຄຶກຄື້ນແລະສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ, ຢູ່ດ້ານນອກຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ​ກຸ່ມ BRICS ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້. ທ່ານສີຖືກຕ້ອນຮັບໃນນະຄອນປຣີໂຕເຣຍ ​ດ້ວຍການຍິງປືນ​ໃຫຍ່ 21 ​ນັດ ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງປະ ເທດ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງ 25 ປີຂອງການພົວພັນທາງການທູດ. ເຄດ ບາທ໌ເລັດ (Kate Bartlett) ມີລາຍງານຈາກນະຄອນໂຈແຮນແນັສເບີກ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ​ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ການໄປຢ້ຽມຢາມອາຟຣິກາໃຕ້ຢ່າງເປັນທາງການຂອງ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານສີ ຢ່າງອົບອຸ່ນ, ໂດຍລະລຶກເຖິງວິທີທີ່ປັກກິ່ງ ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນການຕໍ່ສູ້ຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ໃນການຕໍ່ຕ້ານການແບ່ງແຍກຜິວ​ພັນ ແລະລະລຶກເຖິງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ມີຄວາມ “ພິເສດຫຼາຍ.”

ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຈີນ ແມ່ນຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ​ໂລກ ຂອງອາຟຣິກາ, ​ໂດຍການຄ້າສອງຝ່າຍມີມູນຄ່າ 32 ຕື້ໂດລາໃນປີແລ້ວນີ້, ແຕ່ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມບໍ່ສົມດຸນທາງດ້ານການຄ້າ ​ທີ່ຈີນ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ປຽບ​ນັ້ນ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ. ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ກ່າວວ່າ:

“ໃນຖານະທີ່ເປັນອາຟຣິກາໃຕ້, ພວກເຮົາຕ້ອງການ​ຢາກເຫັນການຫຼຸດລົງກ່ຽວກັບການຂາດດຸນການຄ້າທີ່ສໍາຄັນ ແລະການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໂອກາດສໍາລັບພວກເຮົາ ເພື່ອມອງຫາຫຼາຍຫົນທາງ ໃນການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວມານັ້ນ.”

ປັດຈຸບັນ, ອາຟຣິກາໃຕ້ກໍາລັງຢູ່ໃນວິກິດການທາງດ້ານພະລັງງານຢ່າງຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ກໍາລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ໂດຍໄຟ ຟ້າມອດເກືອບທຸກໆມື້. ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ກ່າວຂອບໃຈ ຈີນ ທີ່ບໍລິຈາກອຸປະ ກອນສໍາລັບພະລັງງານສຸກເສີນ ແລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ມີຈໍານວນປະມານ 26 ລ້ານໂດລາ. ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ກ່າວວ່າ:

“ການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານກັບ ຈີນ ແມ່ນການພັດທະນາ​ຫາ​ກໍ​ເລີ້ມ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມານີ້ ທີ່ພວກເຮົາມອງຫາການຮ່ວມມື ທີ່ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແລ້ວ
ເພື່ອ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະຫຼຸດທາດຄາບອນລົງ, ແລະການພັດທະນາທີ່​ສາ​ມາດ​ປັບ​ໂຕ​ໄດ້​ທາງ​ດ້ານສະພາບອາກາດ.”

ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ຄໍາມຸ່ງໝັ້ນຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍ ບາຍຈີນດຽວ, ແລະໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດວ່າ ປຣີໂຕເຣຍ ແລະ ປັກກິ່ງ ​ມີ​ທ່າ​ທີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃນການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ດ້ວຍ​ສັນ​ຕິ​ວິ​ທີ.

ສໍາລັບ ທ່ານສີ, ທ່ານ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດວ່າ ປະເທດທັງສອງມີສາຍພົວພັນທີ່ໝັ້ນຄົງຕໍ່ກັນ “ເໝືອນດັ່ງສະຫາຍ ແລະອ້າຍນ້ອງກັນ.”

ທ່ານພອລ ນັນຕູລຢາ (Paul Nantulya), ເຊິ່ງເປັນນັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບຈີນ ຢູ່ທີ່ສູນກາງການສຶກສາດ້ານຍຸດທະສາດຂອງອາຟຣິກາ ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ ຈີນ ເປັນປະເທດທີ່​ມີ​ເສດ​ຖະ​ກິດໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງຂອງໂລກ, ພວກເຂົາມັກຈະມອງຕົນເອງໃນຖານະ ​ທີ່ເປັນປະເທດ​ກຳ​ລັງພັດທະນາ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ບັນດາປະເທດທາງພາກໃຕ້ຂອງໂລກເຫັນພວກເຂົາເປັນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະນັ້ນ ກໍໄດ້ກາຍມາເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງການເປັນ​ແຮງ​ຖ່ວງຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມອງວ່າ ເປັນລະບຽບແລະ​ລະ​ບົບລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ຖືກຄອບງໍາໂດຍຕາເວັນຕົກ ແລະສະຫະລັດ.”

ມີ​ການ​ເຊັນ​ລົງ​ນາມ ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍສະບັບ ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ ລວມມີ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການລົງທຶນໂດຍກົງ, ລະບົບເສດຖະກິດ Digital, ການສົ່ງອອກໝາກອາໂວກາໂດ, ການພັດທະນາສວນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິ​ເສດ.

ທັງສອງປະເທດ ຍັງເຫັນດີທີ່ຈະຍົກລະດັບການຮ່ວມມືທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະດ້ານການສຶກສານໍາອີກດ້ວຍ.

ໃນເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ​ຂອງວັນອັງຄານແລ້ວນີ້, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ BRICS ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີລະບົບເສດຖະກິດກໍາລັງ​ພຸ່ງ​ພົ້ນໃໝ່ເຊັ່ນ ບຣາຊີລ, ຣັດເຊຍ, ອິນເດຍ, ຈີນ ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້ ກໍ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້​ນ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ອັດ​ຕາ. ບັນດາຜູ້ນໍາ​ກຸ່ມຂອງປະເທດ BRICS ທັງໝົດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຍົກເວັ້ນປະທານາ ທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເຂດທີ່ຫ່າງໄກ. ຄາດ ການວ່າ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງກຸ່ມ ອາດຈະລວມຢູ່ໃນວະລະຂອງການປະຊຸມ ເຊິ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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