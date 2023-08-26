ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຂອງຈີນ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ຈາກການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການໃນ ອາຟຣິກາໃຕ້

ປະທານາທິບໍດີອາຟຣິກາໃຕ້ ທ່ານຊີຣີລ ຣາມາໂຟຊາ ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບຄູ່ຕໍາແໜ່ງຝ່າຍຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ, ໂດຍຈັດພິທີຢ່າງຄຶກຄື້ນແລະສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ, ຢູ່ດ້ານນອກຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ BRICS ໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້. ທ່ານສີຖືກຕ້ອນຮັບໃນນະຄອນປຣີໂຕເຣຍ ດ້ວຍການຍິງປືນໃຫຍ່ 21 ນັດ ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງປະ ເທດ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງ 25 ປີຂອງການພົວພັນທາງການທູດ. ເຄດ ບາທ໌ເລັດ (Kate Bartlett) ມີລາຍງານຈາກນະຄອນໂຈແຮນແນັສເບີກ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ຕ້ອນຮັບ ທ່ານສີ ຢ່າງອົບອຸ່ນ, ໂດຍລະລຶກເຖິງວິທີທີ່ປັກກິ່ງ ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນການຕໍ່ສູ້ຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ໃນການຕໍ່ຕ້ານການແບ່ງແຍກຜິວພັນ ແລະລະລຶກເຖິງຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ທີ່ມີຄວາມ “ພິເສດຫຼາຍ.”
ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຈີນ ແມ່ນຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຂອງອາຟຣິກາ, ໂດຍການຄ້າສອງຝ່າຍມີມູນຄ່າ 32 ຕື້ໂດລາໃນປີແລ້ວນີ້, ແຕ່ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມບໍ່ສົມດຸນທາງດ້ານການຄ້າ ທີ່ຈີນເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ກ່າວວ່າ:
“ໃນຖານະທີ່ເປັນອາຟຣິກາໃຕ້, ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກເຫັນການຫຼຸດລົງກ່ຽວກັບການຂາດດຸນການຄ້າທີ່ສໍາຄັນ ແລະການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໂອກາດສໍາລັບພວກເຮົາ ເພື່ອມອງຫາຫຼາຍຫົນທາງ ໃນການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວມານັ້ນ.”
ປັດຈຸບັນ, ອາຟຣິກາໃຕ້ກໍາລັງຢູ່ໃນວິກິດການທາງດ້ານພະລັງງານຢ່າງຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ກໍາລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກ ໂດຍໄຟ ຟ້າມອດເກືອບທຸກໆມື້. ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ກ່າວຂອບໃຈ ຈີນ ທີ່ບໍລິຈາກອຸປະ ກອນສໍາລັບພະລັງງານສຸກເສີນ ແລະເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ມີຈໍານວນປະມານ 26 ລ້ານໂດລາ. ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ກ່າວວ່າ:
“ການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານກັບ ຈີນ ແມ່ນການພັດທະນາຫາກໍເລີ້ມເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ທີ່ພວກເຮົາມອງຫາການຮ່ວມມື ທີ່ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ, ໂດຍສະເພາະແລ້ວ
ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ ທີ່ຈະຫຼຸດທາດຄາບອນລົງ, ແລະການພັດທະນາທີ່ສາມາດປັບໂຕໄດ້ທາງດ້ານສະພາບອາກາດ.”
ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ຄໍາມຸ່ງໝັ້ນຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍ ບາຍຈີນດຽວ, ແລະໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ປຣີໂຕເຣຍ ແລະ ປັກກິ່ງ ມີທ່າທີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃນການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການແກ້ໄຂບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ດ້ວຍສັນຕິວິທີ.
ສໍາລັບ ທ່ານສີ, ທ່ານໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ປະເທດທັງສອງມີສາຍພົວພັນທີ່ໝັ້ນຄົງຕໍ່ກັນ “ເໝືອນດັ່ງສະຫາຍ ແລະອ້າຍນ້ອງກັນ.”
ທ່ານພອລ ນັນຕູລຢາ (Paul Nantulya), ເຊິ່ງເປັນນັກຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບຈີນ ຢູ່ທີ່ສູນກາງການສຶກສາດ້ານຍຸດທະສາດຂອງອາຟຣິກາ ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ ຈີນ ເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສອງຂອງໂລກ, ພວກເຂົາມັກຈະມອງຕົນເອງໃນຖານະ ທີ່ເປັນປະເທດກຳລັງພັດທະນາ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:
“ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ບັນດາປະເທດທາງພາກໃຕ້ຂອງໂລກເຫັນພວກເຂົາເປັນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ ແລະນັ້ນ ກໍໄດ້ກາຍມາເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເປັນແຮງຖ່ວງຕໍ່ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາມອງວ່າ ເປັນລະບຽບແລະລະບົບລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ຖືກຄອບງໍາໂດຍຕາເວັນຕົກ ແລະສະຫະລັດ.”
ມີການເຊັນລົງນາມ ໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍສະບັບ ລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນທາງການ ລວມມີ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບການລົງທຶນໂດຍກົງ, ລະບົບເສດຖະກິດ Digital, ການສົ່ງອອກໝາກອາໂວກາໂດ, ການພັດທະນາສວນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ.
ທັງສອງປະເທດ ຍັງເຫັນດີທີ່ຈະຍົກລະດັບການຮ່ວມມືທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະດ້ານການສຶກສານໍາອີກດ້ວຍ.
ໃນເວລາຕໍ່ມາຂອງວັນອັງຄານແລ້ວນີ້, ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ BRICS ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ມີລະບົບເສດຖະກິດກໍາລັງພຸ່ງພົ້ນໃໝ່ເຊັ່ນ ບຣາຊີລ, ຣັດເຊຍ, ອິນເດຍ, ຈີນ ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້ ກໍໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນຢ່າງເຕັມອັດຕາ. ບັນດາຜູ້ນໍາກຸ່ມຂອງປະເທດ BRICS ທັງໝົດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ຍົກເວັ້ນປະທານາ ທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເຂດທີ່ຫ່າງໄກ. ຄາດ ການວ່າ ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງກຸ່ມ ອາດຈະລວມຢູ່ໃນວະລະຂອງການປະຊຸມ ເຊິ່ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້.