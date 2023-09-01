ປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາຜູ້ນຳກຸ່ມ 20 ປະເທດ ຫຼື G20 ຢູ່ ອິນເດຍ ໃນອາທິດໜ້າ, ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວໃນ ອິນເດຍ ແລະ ຈີນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ, ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມຄືບໜ້າທີ່ຈະຕັດໂອກາດຂອງການພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ການຂາດທ່ານ ສີ ຍັງອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເຈົ້າພາບ ອິນເດຍ, ອີງຕາມນັກວິເຄາະບາງຄົນ, ຜູ້ທີ່ພິຈາລະນາມັນດັ່ງກັບສັນຍານທີ່ວ່າ ຈີນ ແມ່ນບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະມອບອຳນາດໃຫ້ປະເທດເພື່ອນບ້ານທາງພາກໃຕ້ຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ໄດ້ອວດອ້າງວ່າເປັນນຶ່ງໃນເສດຖະກິດທີ່ສຳຄັນທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງ ຈີນ ຊ້າລົງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິນເດຍ ສອງຄົນ, ນຶ່ງແມ່ນນັກການທູດທີ່ປະຈຳການໃນ ຈີນ ແລະ ອີກຄົນນຶ່ງເຮັດວຽກສຳລັບລັດຖະບານຂອງປະເທດ G20 ອີກປະເທດນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫຼີ ເຄີຈຽງ ແມ່ນຄາດວ່າຈະເປັນຕົວແທນໃຫ້ ປັກກິ່ງ ຢູ່ກອງປະຊຸມທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 9-10 ກັນຍາໃນນະຄອນຫຼວງ ນິວ ເດລີ ນັ້ນ.
ໂຄສົກສຳລັບກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ ແລະ ຈີນ ບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ການຂໍຄຳເຫັນ.
ທ່ານ ຫຼີ ແມ່ນຍັງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາຜູ້ນຳເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໃນນະຄອນຫຼວງ
ຈາກາຕ້າ, ອິນໂດເນເຊຍ ໃນວັນທີ 5-7 ກັນຍາ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກໜັງສືພິມ ຄຽວໂດ.