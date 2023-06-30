ການຫາປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດທີ່ຫຼຸດຖອຍລົງຂອງ ຈີນ ໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປັກກິ່ງ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໜ້ອຍທີ່ຈະແກ້ແຄ້ນຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ການນຳເອົາລະບົບການປ້ອງກັນຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟ THAAD ຂອງ ສະຫະລັດ ກັບຄືນມາໃຊ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ.
ເກົາຫຼີໃຕ້ “ຈະເອົາມາດຕະການຕິດຕາມເພື່ອນຳເອົາຖານຍິງຕໍ່ຕ້ານລູກສອນໄຟກັບມາຄືເກົ່າ” ແລະ “ເພື່ອແກ້ໄຂສະຖານະການທີ່ບໍ່ສະດວກສະບາຍ” ສຳລັບທະຫານ ອາເມຣິກັນ, ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານ ຈີອອນ ຮາ-ຄິວ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງຂ່າວສັ້ນເມື່ອວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາໃນນະຄອນຫຼວງ ໂຊລ.
ການນຳເອົາກັບຄືນມາຢູ່ໃນສະພາບປົກກະຕິດັ່ງກ່າວແມ່ນຂັ້ນຕອນຂອງການປ່ຽນການຕິດຕັ້ງທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງນັ້ນໃນເດີ່ນກອຟ ໃຫ້ເປັນຖານທັບທີ່ມີສະຖານທີ່ປະຕິບັດການ, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສສຳລັບທະຫານ ອາເມຣິກັນ ທີ່ປະຕິບັດງານລະບົບດັ່ງກ່າວ. ຕອນນີ້ເຂົາເຈົ້າອາໄສຢູ່ໃນທີ່ພັກອາໄສຊົ່ວຄາວໂດຍປາສະຈາກຕຶກຖາວອນສຳລັບກິດຈະການສະໜັບສະໜູນຕ່າງໆ.
ທ່ານ ຈີອອນ ໄດ້ກ່າວວ່າກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະບັນລຸຄວາມສຳເລັດຜ່ານ “ການປຶກສາຫາລືຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສະຫະລັດ.”
ການປະກາດດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງຕໍ່ການນຳເອົາລະບົບປ້ອງກັນພື້ນທີ່ລະບັບສູງ ຫຼື THAAD ກັບຄືນມາ, ທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອສະກັດກັ້ນລູກສອນໄຟທີ່ຖືກຍິງມາຈາກ ເກົາຫຼີເໜືອນັ້ນ, ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກກະຊວງໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 21 ກໍລະກົດວ່າການຕິດຕັ້ງລະບົບດັ່ງກ່າວຢ່າງຖາວອນຈະບໍ່ສ້າງອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.