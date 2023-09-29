ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງກ້າຫານຂອງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຟີລິບປິນໃນອາທິດນີ້ ທີ່ໄດ້ຕັດເຄື່ອງກີດຂວາງທີ່ຈີນນຳໄປວາງໄວ້ ໃກ້ໆທາງເຂົ້າບຶງທະເລທີ່ມີການຂັດແຍ້ງຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າ ການກະທຳຂອງປັກກິ່ງໄດ້ພາໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຢ່າງແຂງຂັນແບບໃດ ພວກນັກວິເຄາະກ່າວ. ນອກນັ້ນ ມັນຍັງອາດຈະຊ່ວຍ ໃຫ້ປະເທດອື່ນໆຢູ່ໃນຂົງເຂດ ລຸກຂຶ້ນຕ້ານຢັນຕໍ່ປັກກິ່ງ.
“ລັດຖະບານ (ຟີລິບປິນ) ຊຸດປັດຈຸບັນ ເຂົ້າໃຈດີເຖິງຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການສະກັດກັ້ນແບບຮວມໝູ່ ໃນການປະຕິເສດແລະລົງໂທດດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ຂອງປະເທດພາຄີວ່າ ເປັນຍຸດທະສາດທີ່ເໝາະສົມເພື່ອຂີດເສັ້ນແດງສຳລັບຈີນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານໂຈຊວາ ແອສເປຍາ ນັກຊ່ຽວຊານ ທີ່ອົງການພັດທະນາ ແລະການຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ລະຫວ່າງປະເທດ ຊຶ່ງເປັນອົງການໃຫ້ຄຳແນະນຳ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ຟີລິບປິນ.
ຈີນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງກີດຂວາງທາງນ້ຳທີ່ຍາວ 300 ແມັດ ໄປວາງໄວ້ໃກ້ກັບທາງເຂົ້າບຶງທະເລຂອງເກາະຫາດຊາຍສກາໂບໂຣ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຮືອຫາປາຂອງຟີລິບປິນເຂົ້າໄປ. ບ່ອນຫາປາທີ່ອຸດົມສົມບູນແລະປະກາລັງທີ່ມີການຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະຂອງຟີລິບປີນ ຄືຢູ່ໃນບໍລິເວນ 200 ໄມລ໌ຂອງແຄມຝັ່ງທະເລປະເທດໃດກໍຕາມ ແຕ່ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງຈີນນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ.
ເຄື່ອງກີດຂວາງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳໄປວາງໄວ້ໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວ ແຕ່ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ຟີລິບປິນໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ຍົກຍ້າຍມັນອອກແລ້ວ. ບໍ່ດົນຫຼັງ
ຈາກນັ້ນ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຟີລິບປິນກໍໄດ້ນຳເອົາວີດີໂອອອກມາເຜີຍແຜ່ທາງສື່ສັງຄົມ X ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນແມ່ນຊື່ທວີດເຕີ້ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມະນຸດກົບໄດ້ໃຊ້ມີດຕັດປ່ອມທີ່ລອຍຢູ່ນັ້ນອອກ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ຟີລິບປີນໄດ້ນຳວີດີໂອອອກເຜີຍແຜ່ ເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳໃນອັນທີ່ພວກນັກຊ່ຽວຊານເອີ້ນວ່າ ການປະຕິບັດງານໃນເຂດສີ່ຂີ່ເຖົ່າຂອງຈີນຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້. ໃນເດືອນສິງຫາ ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຟີລິບປິນກໍໄດ້ນຳວີດີໂອອອກເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບກຳປັ່ນໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງຈີນ ໃຊ້ທໍ່ສີດນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ສີດເຂົ້າໃສ່ກຳປັ່ນສົ່ງສະບຽງຂອງຟີລິບປິນ ໄປຍັງກຳປັ່ນລົບສະໄໝສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ Sierra Madre ຊຶ່ງມະນິລາຕັ້ງໃຈນຳໄປຈອດຄ້າງໂຄກໄວ້ ທີ່ຫາດໂທມາສ ທີ 2 ເພື່ອເປັນບ່ອນຢູ່ທະຫານຂອງຕົນ ສຳລັບຄຸ້ມຄອງດິນແດນ ທີ່ຕົນອ້າງເອົາກຳມະສິດ.