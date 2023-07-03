ຫົວໜ້າອົງການອາຫານ ແລະກະເສດ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານກູ ດົງຢູ (Qu Dongyu), ໄດ້ຖືກຮັບເລືອກເປັນຫົວໜ້າ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດສະໄໝທີສອງ.
ທ່ານເປັນຜູ້ລົງສະໝັກພຽງຄົນດຽວ ທີ່ຢຶດໝັ້ນໃນຫຼັກການ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ FAO ແລະໄດ້ຮັບການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງ 168 ຂອງ 182 ສຽງ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຣມ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານກູ, ເປັນອະດີດລັດຖະມົນຕີຂອງລັດຖະບານຈີນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ເຂົ້າຊິງຕໍາແໜ່ງນີ້ໂດຍລັດຖະບານປັກກິ່ງ, ແລະຈະເຂົ້າມາບໍລິຫານຄັ້ງໃໝ່ຕື່ມອີກ 4 ປີ, ໂດຍເລີ້ມຕົ້ນໃນວັນທີ 1 ສິງຫານີ້.
ການແຕ່ງຕັ້ງຂອງທ່ານ ຖືກມອງວ່າ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຮງຜັກດັນໂດຍລັດຖະ ບານປັກກິ່ງ ເພື່ອໃຫ້ມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນ ມີວຽກຂັ້ນສູງຢູ່ໃນອົງການ ລະຫວ່າງປະ ເທດຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທ່ານກູ, ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ເຄີຍເປັນຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະມາດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປີ 2019.
ຜູ້ອໍານວຍການ ຂອງອົງການ FAO ສາມາດເຂົ້າດໍາລົງຕໍາແໜ່ງສູງສຸດເປັນເວລາສອງສະໄໝຕິດຕໍ່ກັນ.
ການລົງຄະແນນສຽງ ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມ FAO, ເຊິ່ງຈະດຳເນີນໄປຈົນຮອດວັນທີ 7 ກໍລະກົດ.