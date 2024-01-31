ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຮັບສານຕາຕັ້ງຈາກເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຫລາຍປະເທດ, ລວມທັງປະເທດເພື່ອນບ້ານອັຟການິສຖານ, ຊຶ່ງເປັນການຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການຄັ້ງທຳອິດຂອງລັດຖະບານຊົ່ວຄາວຕາລີບານໂດຍປະເທດທີ່ສຳຄັນ.
ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານບີລາລ ກາຣີມີ (Bilal Karimi), ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັຟການິສຖານ ທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍກຸ່ມຕາລີບານ ໃນພິທີຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ທີ່ຫໍສາລາປະຊາຊົນ, ພ້ອມກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຄິວບາ, ປາກິສຖານ, ອີຣ່ານ ແລະປະເທດອື່ນໆອີກ 38 ປະເທດ.
"ຈີນເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ປະເທດອື່ນໆໃນໂລກບໍ່ເຂົ້າໃຈ," ທ່ານຊາບີຮູລາ ມູຈາຮີດ ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າໂຄສົກຂອງລັດຖະບານຕາລີບານ ກ່າວກ່ຽວກັບ ສະຖານະການດັ່ງ ກ່າວລົງໃນສື່ສັງຄົມ X.
"ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂລກຂົ້ວດຽວ," ທ່ານ ມູຈາຮີດ ກ່າວໃນລະຫວ່າງ ໂທຫາ ຣັດເຊຍ, ອີຣ່ານ ແລະປະເທດອື່ນໆ ໃຫ້ດຳເນີນບາດກ້າວທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ແລະຍົກລະດັບການພົວພັນທາງການທູດ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ກັບກາບູລ.
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