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ປະທານປະເທດຈີນ ຮັບສານຕາຕັ້ງ ຈາກເອກອັກຄະລັດຖະທູດອັຟການິສຖານ, ໃນຂະນະທີ່​ຕາລິບານ ສະແຫວງຫາການຍອມຮັບ ຈາກ ຣັດເຊຍ ແລະ ອີຣ່ານ

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕາລິບານປະຈໍາປະເທດຈີນ ທ່ານບີລາລ ກາຣີມີ, ຊ້າຍ, ກໍາລັງຍື່ນສານຕາຕັ້ງຂອງທ່ານອກ່ປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງ, ອີງຕາມຮູບທີ່ໂພສລົງໃນສື່ສັງຄົມ X, ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2024, ໂດຍທ່ານອັບດູລ ກາຮາ ບາລຄີ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຕາລິບານ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຕາລິບານປະຈໍາປະເທດຈີນ ທ່ານບີລາລ ກາຣີມີ, ຊ້າຍ, ກໍາລັງຍື່ນສານຕາຕັ້ງຂອງທ່ານອກ່ປະທານປະເທດ ສີ ຈິ້ນຜິງ, ອີງຕາມຮູບທີ່ໂພສລົງໃນສື່ສັງຄົມ X, ວັນທີ 30 ມັງກອນ 2024, ໂດຍທ່ານອັບດູລ ກາຮາ ບາລຄີ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຕາລິບານ.

ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ​ໄດ້​ຮັບ​ສານຕາຕັ້ງ​ຈາກເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງ​ຫລາຍ​ປະ​ເທດ, ລວມ​ທັງປະເທດເພື່ອນບ້ານ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ​, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຮັບ​ຮູ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານຊົ່ວຄາວ​ຕາ​ລີ​ບານໂດຍ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ.

ທ່ານສີ ​ຈິ້ນ​ຜິງ ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ ​ທ່ານບີລາລ ກາຣີມີ (Bilal Karimi), ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ​ທີ່​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ໃນ​ພິ​ທີ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຢູ່​ທີ່​ຫໍ​ສາ​ລາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ພ້ອມ​ກັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງຄິວ​ບາ, ປາ​ກິສ​ຖານ, ອີ​ຣ່ານ ແລະປະເທດອື່ນໆອີກ 38 ປະ​ເທດ​.

"ຈີນເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ປະເທດອື່ນໆໃນໂລກບໍ່ເຂົ້າໃຈ," ທ່ານຊາບີຮູລາ ມູຈາຮີດ ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າໂຄສົກຂອງລັດຖະບານຕາລີບານ ກ່າວກ່ຽວກັບ ສະຖານະການດັ່ງ ກ່າວລົງໃນສື່ສັງຄົມ X.

"ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຢູ່​ໃນໂລກ​ຂົ້ວ​ດຽວ," ທ່ານ ມູຈາຮີດ ກ່າວໃນລະຫວ່າງ ໂທຫາ ຣັດເຊຍ, ອີຣ່ານ ແລະ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ໃຫ້ດຳ​ເນີນ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນນີ້ ​ແລະ​ຍົກ​ລະດັບ​ການ​ພົວພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ຝ່າຍ ​ກັບ​ກາບູລ.

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