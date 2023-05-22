ຈີນໄດ້ເພີ່ມຄວາມຂັດແຍ້ງກັບວໍຊິງຕັນກ່ຽວກັບເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງ ໂດຍການບອກໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ທີ່ຄິດວ່າມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມ ໃຫ້ຢຸດຊື້ຜະລິດຕະພັນ ຈາກບໍລິສັດໄມຄຣອນ ເທັກໂນໂລຈີ (Micron Technology Inc.) ທີ່ຜະລິດຊິບສຳລັບຄວາມຈຳ ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ອົງການດ້ານຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີແນັດ ຫລື cyberspace ຂອງປະເທດ ກ່າວວ່າ ຜະລິດຕະພັນໄມຄຣອນ "ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ຮ້າຍແຮງ" ແບບບໍ່ມີການລະບຸຢ່າງເຈາະຈົງ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຂໍ້ມູນຂອງຈີນ ແລະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ. ສະຫະລັດ, ຢູໂຣບ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ກໍາລັງຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດຂອງຈີນ ໃນການເຂົ້າເຖິງການຜະລິດຊິບສຳລັບຄອມພິວເຕີ ແລະເທັກໂນໂລຈີອັນອື່ນ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ອາດຈະຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດອາວຸດ.
ລັດຖະບານຂອງປະທານປະເທດສີ ຈິ້ນຜິງ ຕຳໜິການສະກັດກັ້ນດັ່ງກ່າວແລະເຕືອນວ່າ ຈະມີຜົນຕາມມາທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຢ່າງເຈາະຈົງ ແຕ່ກໍເບິ່ງຄືວ່າຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຊອກຫາວິທີການແກ້ແຄ້ນ ແບບທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ແກ່ຜູ້ຜະ ລິດໂທລະສັບສະຫຼາດ ຫລື smartphone ແລະ ອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ ຂອງຈີນ ແລະຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການພັດທະນາຊິບຂອງໜ່ວຍຄວາມຈຳຄອມພິວເຕີ.