ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງຈີນ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມປະຈຳປີຂອງສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ ຊຶ່ງເລີ້ມຂຶ້ນໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ສະເໜີແນະວ່າຜູ້ນຳຂອງຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ແລະພັກຄອມມູນິສ ທີ່ທ່ານຄວບຄຸມຢູ່ນັ້ນ ຮັບເອົາວິທີການທີ່ປະເຊີນໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນກັບສະຫະລັດ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກຜູ້ນຳການເມືອງອະວຸໂສໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານສີປາກົດວ່າໄດ້ຖິ້ມໂທດ ໃນການດີ້ນຮົນທາງເສດຖະກິດຂອງຈີນເມື່ອໄວໆມານີ້ ໃສ່ “ການຄວບຄຸມແລະການຢຸດຢັ້ງຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ໃນໄລຍະສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດມີ
ການທ້າທາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ຕໍ່ການພັດທະນາຂອງຈີນ.”
ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິເສດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ຕົນມີແຕ່ຊອກຫາທາງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງຈີນຊ້າລົງ ໂດຍກ່າວວ່າ ຕົນພຽງແຕ່ ຢາກສ້າງ “ຮາວກັ້ນ” ທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ ກາຍເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງ.
ບໍ່ຮອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກທ່ານສີໄດ້ກ່າວປາໄສໄປແລ້ວ ທ່ານຈິນ ກັງ ທີ່ຫາກໍເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ເມື່ອເດືອນທັນວາຜ່ານມານີ້ ກໍໄດ້ອອກມາຕ້ອງຕິວິທີການຂອງສະຫະລັດທີ່ດຳເນີນກັບຈີນ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຖ້າສະຫະລັດຫາກບໍ່ຢຽບເບຣກໄວ້ ແຕ່ຍັງສືບຕໍ່ ເລັ່ງຄວາມໄວລົງໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະມີຮາວກັ້ນຫຼາຍປານໃດກໍຕາມ ກໍບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕົກລົງໄດ້ ແລະກໍຈະເກີດບັນຫາຂັດແຍ້ງແລະການປະເຊີນໜ້າກັນຢ່າງແນ່ນອນ.”