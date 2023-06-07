ຈີນ, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນທີ່ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຖືກພົບເຫັນ ໃນມະນຸດເປັນຄັ້ງທຳອິດດົນກວ່າສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ຄາດວ່າຄື້ນຂອງການຕິດເຊື້ອຂອງເຂົາເຈົ້າຈະມີຫຼາຍເຖິງ 65 ລ້ານກໍລະນີ ຕໍ່ອາທິດຮອດທ້າຍເດືອນມິຖຸນານີ້, ອີງຕາມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ແບບຢ່າງທີ່ຖືກນຳສະເໜີຢູ່ກອງປະຊຸມການແພດ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດເປັນຈຳນວນທີ່ຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ໂລກຫຼັງໂຣກລະບາດ ທີ່ໄດ້ອິດເມື່ອຍກັບກໍລະນີທີ່ຖືກຢືນຢັນ 767 ລ້ານກໍລະນີທີ່ຍັງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານ 9 ແສນຄົນນັ້ນ, ການລະບາດ ທີ່ຖືກຄາດການໃນ ຈີນ ແມ່ນຈະມີອາການທີ່ບໍ່ຮຸນແຮງ, ທ່ານ ຫວັງ ກຸຍຈຽງ, ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກໂຣກຕິດຕໍ່ຢູ່ໂຮງໝໍອັນດັບນຶ່ງ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ປັກກິ່ງ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໜັງສືພິມທາງການ Beijing Daily.
ແລະ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ, ການລະບາດທີ່ວ່ານັ້ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະຖືກຄວບຄຸມຢູ່ໃນ ຈີນ. ທ່ານ ຣາຈ໌ ຣາຈນາຣາຢານານ (Raj Rajnarayanan) ຮອງອະທິການບໍດີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຮອງສາສະດາຈານຢູ່ສະຖາບັນເທັກໂນໂລຈີ ແຫ່ງນິວຢອກ ແລະ ນັກຕິດຕາມສາຍພັນໂຄວິດລະດັບສູງ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວາລະສານ Fortune ວ່າ ເມື່ອເວົ້າເຖິງສາຍພັນ XBB, “ທົ່ວໂລກ ແມ່ນໄດ້ເຫັນມັນແລ້ວ.” ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້, “ຈີນແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ເຫັນເທື່ອ.”
ນັກຊ່ຽວຊານໂຣກທາງເດີນຫາຍໃຈ ທ່ານ ຊອງ ນານຊານ (Zhong Nanshan), ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ ຢູ່ກອງປະຊຸມໃນເມືອງ ກວາງໂຈ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດວ່າ, ຄື້ນການຕິດເຊື້ອໃນປັດຈຸບັນທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນເມສາ “ແມ່ນໄດ້ມີການຄາດການໄວ້.” ຕົວຢ່າງຂອງລາວໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພາຍໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ, ຈຳນວນການຕິດເຊື້ອປະຈຳວັນຈະເພີ່ມຂຶ້ນສູງສຸດເຖິງ 65 ລ້ານກໍລະນີ, ອີງຕາມໜັງສືພິມທາງການ Global Times.