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ວັນສຸກ, 27 ພຶດສະພາ 2022
ໂລກ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ເລີ້ມການຢ້ຽມຢາມຂົງເຂດປາຊີຟິກ ທີ່​ໝູ່​ເກາະໂຊໂລມອນ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ແລະຄູ່ຮ່ວມພັນທະມິດຈາກປະເທດເກາະໂຊໂລມອນຂອງທ່ານ ທ່ານເຈເຣເມຍ ມາເນເລ ເຂົ້າຮ່ວມຖະແຫຼງຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງໂຮເນຍຣາ, ເມື່ອວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2022. ທ່ານ ຫວັງ ກ່າວວ່າ ຈີນ "ບໍ່ມີເຈດຕະນາໃດໆ" ທີ່ຈະສ້າງຖານທັບຢູ່ໃນປະເທດໂຊໂລມອນ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ 20 ຄົນຂອງຈີນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງປະເທດ ​ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໃນມື້ວັນພະຫັດວານນີ້ ເຊິ່ງເປັນການເລີ້ມຕົ້ນ ການຢ້ຽມຢາມ 8 ປະເທດ ຊຶ່ງ​ມີ​ຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມທະເຍີທະຍານທາງດ້ານທະຫານ ແລະການເງິນຂອງປັກກິ່ງຢູ່ໃນພູມິພາກມະຫາສຸມຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ແຫ່ງນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອ​ພີ.

ຈີນກ່າວວ່າ ການເດີນທາງໃນຄັ້ງນີ້ມີຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມສໍາພັນທີ່ເປັນມິດທາງປະຫວັດສາດອັນຍາວນານລະຫວ່າງຈີນ ແລະປະເທດເກາະຕ່າງໆຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.

ແຕ່ ອອສເຕຣເລຍ ດໍາເນີນການຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍການສົ່ງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ ປະເທດຂອງຕົນ ທ່ານນາງເພັນນີ ວ່ອງ ໄປທີ່ປະເທດຟີຈິ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຂົງເຂດປາຊີຟິກດັ່ງກ່າວ. ທ່ານນາງວ່ອງຊຶ່ງ​ຫາ​ກໍ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໄດ້ພຽງ 5 ມື້ ລຸນຫຼັງການເລືອກຕັ້ງຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະຫາກໍເດີນທາງກັບມາຈາກການປະຊຸມຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ໃນຕອນແລງວັນພຸດແລ້ວນີ້.

ທີ່ຟີຈິ, ທ່ານນາງ ວ່ອງ ກ່າວວ່າ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈ ຂອງແຕ່ລະປະເທດເກາະດອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະສ້າງພັນທະມິດແບບໃດ ແລະຂໍ້ຕົກລົງແບບໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຫັນດີເຊັນລົງນາມ, ແຕ່ທ່ານນາງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈົ່ງພິຈາລະນາເຖິງຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ນໍາດ້ວຍ.

“ອອສເຕຣເລຍ ຈະເປັນພັນທະມິດ ທີ່ບໍ່ມີ​ຂໍ້ຜູກມັດ ຫຼືສ້າງພາລະທີ່ບໍ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ,” ທ່ານນາງ ວ່ອງ ກ່າວ. “ພວກເຮົາເປັນພັນທະມິດ ທີ່ຈະບໍ່ທໍາລາຍຄວາມສໍາຄັນ ຫຼືສະຖາບັນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກແຫ່ງນີ້.”

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສະມາຄົມສື່ມວນຊົນຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່​ໄປ​ຮ່ວມການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງ ທ່ານ ຫວັງ ແລະ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງຈາກປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນຂອງລາວ ທ່ານເຈເຣເມຍ ມາເນເລ (Jeramiah Manele) ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂຮເນຍຣາ ລຸນຫຼັງການປະຊຸມລະຫວ່າງພວກທ່ານທັງສອງ.

ນັ້ນ ກໍເປັນເພາະວ່າ ມີພຽງສື່ມວນຊົນທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກເທົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິ​ທີດັ່ງກ່າວ, ແລະມີກໍານົດອະນຸຍາດໃຫ້ຖາມ ທ່ານຫວັງ ພຽງແຕ່ຄໍາຖາມດຽວ ເຊິ່ງອອກອາກາດໂດຍ​ໂທ​ລະ​ພາບ CCTV ທີ່ເປັນສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານຈີນ.

ໃນການດໍາເນີນງານອີກຄັ້ງຂອງຈີນ, ຮ່າງເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບ​ໂດຍ​ອົງ​ການຂ່າວ​ເອ​ພີນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານຫວັງ ມີຄວາມຫວັງຢາກຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບ 10 ປະເທດເກາະດອນນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ.

ຂໍ້ຕົກລົງທັງໝົດ ໄດ້ກວມລວມທຸກຢ່າງນັບຕັ້ງແຕ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄປຈົນເຖິງດ້ານການປະມົງຕ່າງໆ ແລະມີຜູ້ນໍາຂອງປະເທດປາຊີຟິກຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຄົນທີ່ມອງວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປັກກິ່ງ ທີ່​ຈະ​ຍາດ​ເອົາການຄວບຄຸມຂົງເຂດປາຊີຟິກແຫ່ງນີ້ ຈາກບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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