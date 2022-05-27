ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ 20 ຄົນຂອງຈີນ ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງປະເທດ ໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໃນມື້ວັນພະຫັດວານນີ້ ເຊິ່ງເປັນການເລີ້ມຕົ້ນ ການຢ້ຽມຢາມ 8 ປະເທດ ຊຶ່ງມີຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມທະເຍີທະຍານທາງດ້ານທະຫານ ແລະການເງິນຂອງປັກກິ່ງຢູ່ໃນພູມິພາກມະຫາສຸມຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ແຫ່ງນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຈີນກ່າວວ່າ ການເດີນທາງໃນຄັ້ງນີ້ມີຂຶ້ນເນື່ອງຈາກຄວາມສໍາພັນທີ່ເປັນມິດທາງປະຫວັດສາດອັນຍາວນານລະຫວ່າງຈີນ ແລະປະເທດເກາະຕ່າງໆຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ແຕ່ ອອສເຕຣເລຍ ດໍາເນີນການຕອບໂຕ້ກັບດ້ວຍການສົ່ງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງ ປະເທດຂອງຕົນ ທ່ານນາງເພັນນີ ວ່ອງ ໄປທີ່ປະເທດຟີຈິ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຂົງເຂດປາຊີຟິກດັ່ງກ່າວ. ທ່ານນາງວ່ອງຊຶ່ງຫາກໍເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໄດ້ພຽງ 5 ມື້ ລຸນຫຼັງການເລືອກຕັ້ງຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະຫາກໍເດີນທາງກັບມາຈາກການປະຊຸມຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ໃນຕອນແລງວັນພຸດແລ້ວນີ້.
ທີ່ຟີຈິ, ທ່ານນາງ ວ່ອງ ກ່າວວ່າ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບການຕັດສິນໃຈ ຂອງແຕ່ລະປະເທດເກາະດອນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະສ້າງພັນທະມິດແບບໃດ ແລະຂໍ້ຕົກລົງແບບໃດທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເຫັນດີເຊັນລົງນາມ, ແຕ່ທ່ານນາງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈົ່ງພິຈາລະນາເຖິງຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ນໍາດ້ວຍ.
“ອອສເຕຣເລຍ ຈະເປັນພັນທະມິດ ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດ ຫຼືສ້າງພາລະທີ່ບໍ່ຍືນຍົງທາງການເງິນ,” ທ່ານນາງ ວ່ອງ ກ່າວ. “ພວກເຮົາເປັນພັນທະມິດ ທີ່ຈະບໍ່ທໍາລາຍຄວາມສໍາຄັນ ຫຼືສະຖາບັນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກແຫ່ງນີ້.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ, ສະມາຄົມສື່ມວນຊົນຂອງໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ໄປຮ່ວມການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງ ທ່ານ ຫວັງ ແລະຄູ່ຕຳແໜ່ງຈາກປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນຂອງລາວ ທ່ານເຈເຣເມຍ ມາເນເລ (Jeramiah Manele) ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງໂຮເນຍຣາ ລຸນຫຼັງການປະຊຸມລະຫວ່າງພວກທ່ານທັງສອງ.
ນັ້ນ ກໍເປັນເພາະວ່າ ມີພຽງສື່ມວນຊົນທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກເທົ່ານັ້ນໄດ້ຮັບເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວ, ແລະມີກໍານົດອະນຸຍາດໃຫ້ຖາມ ທ່ານຫວັງ ພຽງແຕ່ຄໍາຖາມດຽວ ເຊິ່ງອອກອາກາດໂດຍໂທລະພາບ CCTV ທີ່ເປັນສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານຈີນ.
ໃນການດໍາເນີນງານອີກຄັ້ງຂອງຈີນ, ຮ່າງເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍອົງການຂ່າວເອພີນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານຫວັງ ມີຄວາມຫວັງຢາກຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບ 10 ປະເທດເກາະດອນນ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ.
ຂໍ້ຕົກລົງທັງໝົດ ໄດ້ກວມລວມທຸກຢ່າງນັບຕັ້ງແຕ່ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄປຈົນເຖິງດ້ານການປະມົງຕ່າງໆ ແລະມີຜູ້ນໍາຂອງປະເທດປາຊີຟິກຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງຄົນທີ່ມອງວ່າ ເປັນຄວາມພະຍາຍາມຂອງປັກກິ່ງ ທີ່ຈະຍາດເອົາການຄວບຄຸມຂົງເຂດປາຊີຟິກແຫ່ງນີ້ ຈາກບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ.