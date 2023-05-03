ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບແລະປາບປາມກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍຂ້າມຊາຍແດນ ຢູ່ຕາມບໍລິເວນຊາຍແດນຂອງຈີນ ຕິດກັບມຽນມາ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນກັນ ຕໍ່ຂົງເຂດທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມດັ່ງກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຊາຍແດນທີ່ຍືດຍາວ 2,129 ກິໂລແມັດຜ່ານເຂດພູຜາທີ່ເປັນປ່າຕຶບດົງໜາແລະ ມີຊື່ສຽງບໍ່ດີກ່ຽວກັບການລັກລອບຄ້າຢາເສບຕິດເຂົ້າໄປໃນຈີນ ຈາກເຂດ “ສາມຫຼ່ຽມຄຳ” ບ່ອນທີ່ຊາຍແດນຂອງລາວ ມຽນມາ ແລະໄທມາບັນຈົບຄົບກັນ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ການຜະລິດຝິ່ນຢູ່ໃນມຽນມາໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ນັບແຕ່ພວກທະຫານເຂົ້າຢຶດອຳນາດ ໃນປີ 2021 ໂດຍມີການປູກຝິ່ນເພີ້ມຂຶ້ນນຶ່ງສ່ວນສາມໃນປີກາຍ ຫຼັງຈາກຄວາມພະຍາຍາມໃນການ ລຶບລ້າງການປູກຝິ່ນໄດ້ຖືກຍົກເລີກ ແລະການລັງເລທາງດ້ານເສດຖະກິດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນຫັນໄປຄ້າຢາເສບຕິດ.
ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈິນກັງກ່າວວ່າ ພັກຄອມມູນິສຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນແລະພະແນກການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນ ຕຳຫຼວດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພົນລະເຮືອນ ຄວນຮ່ວມມືກັນ “ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍລະບົບປ້ອງກັນຊາຍແດນ.”
ທ່ານຈິນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັບປຸງ “ໃນການຮັກສາຄວາມໂດດເດັ່ນ ແລະສະຖຽນລະພາບ ແລະປາບປາມແບບເດັດຂາດຕໍ່ກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍຂ້າມຊາຍແດນ.”
“ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນໃນການປະສານງານເພື່ອຄຸ້ມຄອງຊາຍແດນຮ່ວມກັນ ການພັດທະນາການຄ້າຊາຍແດນ ແລະຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍ” ມີການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ກ່າວ ຢູ່ໃນລາຍງານຂ່າວຂອງກະຊວງ.