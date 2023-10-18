ເສດຖະກິດຂອງຈີນ ຊະລໍໂຕ ໃນໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີ 2023

ເສດຖະກິດຂອງຈີນໄດ້ຊະລໍຕົວລົງໃນໄຕມາດທີ 3 ຂອງປີນີ້, ເຊິ່ງສ່ວນນຶ່ງເປັນ ຜົນມາຈາກວິກິດການໃນຂະແໜງຫະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ໜີ້ສິນຂອງປະເທດຊາດເພີ້ມຂຶ້ນ.
ຕົວເລກທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພຸດນີ້ ໂດຍຫ້ອງການສະຖິຕິຂອງລັດຖະບານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເສດ ຖະກິດໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງໂລກໄດ້ເຕີບໂຕຢູ່ທີ່ 4.9 ເປີເຊັນ ໃນລະຫວ່າງເດືອນກໍລະກົດຫາເດືອນກັນຍາ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກ່ອນ. ການເພີ່ມຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນດີກວ່າອັດຕາ 4.5 ເປີເຊັນ ທີ່ນັກ ວິເຄາະສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ ແຕ່ຕໍ່າກວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕ 6.3 ເປີເຊັນໃນສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ຂໍ້ມູນຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນປະເທດຂອງຈີນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.3 ເປີເຊັນໃນໄຕມາດທີ 3, ເມື່ອທຽບກັບ 0.8 ເປີເຊັນ ໃນຊ່ວງໄລຍະເດືອນເມສາຫາເດືອນມິຖຸນາປີນີ້.