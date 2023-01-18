ການວິວັດທະນາການເປັນມະຫາອຳນາດທາງເສດຖະກິດໂລກຂອງ ຈີນ ທີ່ຖືກກຳນົດໃຫ້ເປັນສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ ສະຫະລັດ ໃນຖານະເປັນເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ສຳລັບຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ລາຍງານໃໝ່ສອງສະບັບໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອະນາຄົດອາດຈະບໍ່ຈະແຈ້ງຄືທີ່ມັນເຄີຍເປັນ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ຈີນ ໄດ້ລາຍງານວ່າປະຊາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼຸດລົງໃນປີ 2022, ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນຫຼາຍລຸ້ນຄົນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ລັດຖະບານໄດ້ປະກາດວ່າ ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຈີນ ໄດ້ຊ້າລົງຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍໃນປີ 2022, ແມ່ນກະທັ້ງກ່ອນການສິ້ນສຸດຕໍ່ແຜນຍຸດທະສາດໂຄວິດສູນກໍລະນີທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄື້ນຂອງການຕິດເຊື້ອກະຈາຍໄປສູ່ປະຊາກອນຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການປະສົບປະສານຂອງການຫຼຸດລົງຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ທີ່ຊ້າກວ່າທີ່ຄາດໄວ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນລາງສັງຫອນທີ່ດີສຳລັບຜົນຜະລິດໃນອະນາຄົດ. ການແຊກແຊງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ເວລາທີ່ການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດສິ້ນສຸດລົງນັ້ນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະສົ່ງຜົນໃນການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຂ້ອນຂ້າງໄວໃນປີ 2023, ແຕ່ການຫຼຸດລົງຂອງປະຊາກອນໂດຍສະເພາະນັ້ນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນຫາໄລຍະຍາວ ເຊິ່ງລັດຖະບານໃນ ປັກກິ່ງ ຈະຕ້ອງຕໍ່ສູ້.
ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຂອງ ຈີນ ໄດ້ລາຍງານໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ປະຊາກອນຂອງປະເທດ ໄດ້ຫຼຸດລົງປະມານ 850,000 ຄົນ, ຕໍ່ ນຶ່ງຕື້ສີ່ຮ້ອຍສິບສອງລ້ານຄົນ. ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ບັນທຶກການເກີດ ເກົ້າລ້ານຫ້າແສນຫົກສິບພັນຄົນໃນປີ 2022, ທຽບໃສ່ການຕາຍ ສິບລ້ານສີ່ແສນສິບພັນຄົນ.
ຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ການອົບພະຍົບອອກຈາກຖິ່ນຖານບໍ່ໄດ້ເປັນປັດໄຈສຳຄັນໃນການປ່ຽນແປງ ກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນຂອງ ຈີນ ໃນປີ 2022. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມສົນໃຈຂອງທາລະນະໃນການອົບພະຍົບອອກຈາຖິ່ນຖານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມປີໂຣກລະບາດນັ້ນ, ກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານທີ່ບໍ່ສະໜັບສະໜູນການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ, ຂັ້ນຕອນການເຮັດໜັງສືເດີນທາງທີ່ໃຊ້ເວລາດົນ, ແລະ ການຮັດແໜ້າມາດຕະການຫ້າມຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອຍ້າຍເງິນຢູ່ນອກປະເທດໝາຍຄວາມວ່າ ຈີນ ໄດ້ສູນເສຍປະຊາຊົນບໍ່ຫຼາຍຄົນໃຫ້ຕ່າງປະເທດເທົ່າຫຼາຍປີກ່ອນໂຣກລະບາດ.
ປີກາຍນີ້ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຊຸມປີ 1960, ເວລາທີ່ຄວາມອຶດຫິວຢ່າງກວ້າງຂວາງໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນ ຈີນ ຫຼາຍສິບລ້ານຄົນ, ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນຫຼຸດລົງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ອັດຕາການເຕີບໂຕແມ່ນໄດ້ມີແນວໂນ້ມຫຼຸດລົງເປັນເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜົນຂອງນະໂຍບາຍ “ລູກຄົນດຽວ”, ເຊິ່ງໄດ້ລົງໂທດຄູ່ສາມີພັນລະຍາຜູ້ທີ່ມີລູກຊາຍ ຫຼື ລູກສາວຫຼາຍກວ່າ ນຶ່ງຄົນ.