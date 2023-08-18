ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ຫຼີ ຊາງຟູ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ເບລາຣຸສ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງທະຫານກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງ ຣັດເຊຍ, ບ່ອນທີ່ ມົສກູ ໄດ້ສົ່ງອາວຸດນິວເຄລຍສະໜາມໄປຕິດຕັ້ງນັ້ນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ທ່ານ ຫຼີ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີອຳນາດສູງສຸດປະທານາທິບໍດີ ອາເລັກແຊນເດີ ລູກາເຊັນໂກ ໃນນະຄອນຫຼວງ ມິນສ໌ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈຸດປະສົງຂອງການຢ້ຽມຢາມ ເບລາຣຸສ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລະດັບຂອງປະມຸກລັດ ແລະ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງທະຫານສອງຝ່າຍ.”
ບໍ່ມີຝ່າຍໃດໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບ ສິ່ງທີ່ການຮ່ວມມືນັ້ນຈະນຳມາ, ແຕ່ສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈັດການຊ້ອມລົບຮ່ວມກັນ ໃນປີໜ້າ. ທ່ານ ຫຼີ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຣັດເຊຍ ບໍ່ດົນກ່ອນເດີນທາງໄປ ເບລາຣຸສ.