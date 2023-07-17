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ຈີນ ແລະ ຣັດ​ເຊຍ ເລີ້ມ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ຮ່ວມ​ທາງ​ອາ​ກາດ ແລະ​ທະ​ເລ ຢູ່​ທະ​ເລ​ຍີ່​ປຸ່ນ

ແຟ້ມ - ທຸງ​ຊາດ​ຣັດ​ເຊຍ ປິວ​ສະ​ບັດ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ຫໍ​ສາ​ລາ​ໃຫຍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ກ່ອນ​ພິ​ທີ​ຕ້ອ​ນ​ຮັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຣັດ​ເຊຍ ທ່ານ​ມີ​ເຄ​ລ ມີ​ຊຸ​ສ​ຕິນ (Mikhail Mishustin) ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 24 ພຶດ​ສະ​ພາ 2023.
BEIJING — 

ກອງ​ເຮືອ​ລົບ​ຂອງ​ຈີນ ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ໄປ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ແລະ​ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ຣັດ​ເຊຍ ຢູ່​ທະ​ເລ​ຍີ່​ປຸ່ນ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ທີ່​ແນ​ໃສ່ "ເພື່ອ​ຄຸ້ມກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໃນ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ" ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ກ່າວ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣອຍ​ເຕີ້.

ການ​ຊ້ອມ​ລົບ ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ວ່າ “Northern/Interaction-2023” ແມ່ນ​ຂີດ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ທະ​ຫານ​ລະ​ຫວ່າງ​ຈີນ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ ນັບ​ແຕ່ ມົ​ສ​ກູ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຕໍ່​ຢູ​ເຄ​ຣນແລະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປັກ​ກິ່ງ​ສືບ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃຫ້​ເລີ້ມ​ການ​ສື່​ສານ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ຄືນ​ໃໝ່.

ກອງ​ເຮືອ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ປະ​ກອບ​ດ້ວຍ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ 5 ລຳ ແລະ​ເຮ​ລີ​ຄອບ​ເຕີ້​ປະ​ຈຳ​ກຳ​ປັ່ນ 4 ລຳ ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ຈາກ​ເມືອງ​ທ່າ​ຈິງ​ດາວ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອ​ໄປ​ພົບ​ກັບ​ກອງ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ຢູ່​ທີ່ “ຈຸດ​ນັດ​ໝາຍ” ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີ WeChat ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້.

ໃນ​ມື້​ວັນ​ເສົາ ກະ​ຊວງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເວົ້າ​ວ່າ ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ ແລະ​ກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ ຊຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທະ​ເລ​ຍີ່​ປຸ່ນ.

ນີ້​ແມ່ນ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ​ຈາກ​ທັງ​ສອງ​ເຫຼົ່າ​ທັບ ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກາ​ນ​ຊ້ອມ​ລົບ ໜັງ​ສື​ພິມ Global Times ຂອງ​ທາງ​ການ​ຈີນ ໄດ້​ອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ສັງ​ເກດ​ການ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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