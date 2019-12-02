ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ ໄດ້ຢຸດຊະງັກ ຍ້ອນກົດໝາຍທີ່ຖືກເຊັນໃໝ່ໂດຍສອງພັກການເມືອງ ສະຫະລັດ ທີ່ສະໜັບສະໜູນຜູ້ປະທ້ວງສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ຮົງກົງ, ອີງຕາມເວັບໄຊ້ຂ່າວ Axios.
ເວັບໄຊ້ຂ່າວດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຢ້ຳແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ໃກ້ຊິດກັບກຸ່ມນັກເຈລະຈາຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ວ່າການເຈລະຈາແມ່ນ “ໄດ້ຢຸດຊະງັກໃນເວລານີ້” ຍ້ອນກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ແລະ ຕ້ອງການໃຊ້ເວລາເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ການເມືອງພາຍໃນປະເທດຂອງປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ຜ່ອຍຄາຍລົງ.”
ຈີນ ແມ່ນກຳລັງເອົາບາດກ້າວອື່ນເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າເປັນການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະຫະລັດ ສຳລັບຂະບວນການສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຂອງ ຮົງກົງ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດໃສ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ຫຼື NGO ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການ “ຢ່າງບໍ່ດີ” ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນ ຮົງກົງ. NGO ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກມາດຕະການລົງໂທດດັ່ງກ່າວລວມມີອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດ, ອົງການສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງຊາດ ຫຼື National Endowment for Democracy ແລະ ອົງການ Freedom House.
ຈີນ ຍັງໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະງົດການທົບທວນການຂໍຮ້ອງສຳລັບກຳປັ່ນຮົບ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະເດີນທາງໄປ ຮົງກົງ ເພື່ອການພັກຟື້ນເລີ່ມຕົ້ນມື້ນີ້.”
ໂຄສົກຍິງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດເວົ້າວ່າ “ຈີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະລັດ ແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຢຸດການກະທຳທຸກຢ່າງ ແລະ ການແຊກແຊງໃນບັນຫາ ຮົງກົງ ແລະ ບັນຫາພາຍໃນຂອງ ຈີນ.”
ໃນຂ່າວຄວາມຄືບໜ້າອີກອັນນຶ່ງ, ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ພະນັກງານຫ້ອງການ ຮົງກົງ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ອອກມາເຕົ້າໂຮມກັນໃນລະຫວ່າງຕອນພັກກິນເຂົ້າທ່ຽງໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ເປັນການປະທ້ວງຕອນພັກກິນເຂົ້າທ່ຽງຄັ້ງທຳອິດໃນນຶ່ງອາທິດ ເພື່ອສະແດງການສະໜັບສະໜູນຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບນັກການເມືອງທີ່ສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງປະຈຳເຂດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.