ປັກກິ່ງ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ໄດ້ຍົກເລີກການຫ້າມຍຸກໂຣກລະບາດໂຄວິດຕໍ່ກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວຂາອອກໄປຫຼາຍສິບປະເທດລວມມີ ສະຫະລັດ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ, ເຊິ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອາດເຫັນຝູງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈີນ ກັບຄືໄປຈຸດໝາຍປາຍທາງຕ່າງໆອ້ອມໂລກ.
ຈີນ ໄດ້ຕັດຕົນເອງອອກຈາກໂລກໃນປີ 2020 ດັ່ງກັບສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນຍຸດທະສາດໂຄວິດສູນກໍລະນີທີ່ເຂັ້ມງວດ, ໂດຍໃຊ້ການຢຸດອອກວີຊາຊົ່ວຄາວ ແລະ ການກັກເພື່ອກວດໂຣກເປັນເວລາຍາວນານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າກໍລະນີໄວຣັສໃນປະເທດນັ້ນ.
ການປະກາດຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງຫຼ້າສຸດຕໍ່ການເປີດປະເທດຄືນ, ຫຼັງຈາກລັດຖະບານ ຈີນ ໄດ້ຍົກເລີກມາດຕະການຄວບຄຸມຕ່າງໆ ຢ່າງກະທັນຫັນໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ.
ກະຊວງວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ຈາກນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ, ບັນດາອົງການທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວທາງອອນໄລນ໌ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວຂາອອກ” ໄປຫຼາຍກວ່າ 70 ປະເທດ, ລວມມີ ສະຫະລັດ, ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້.”