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ຈີນ ລາຍ​ງານ​ວ່າ ເກີດ​ການ​ລະ​ບາດ ຂອງ​ ໄຂ້​ຫວັດ​ນົກ ໃນ​ແຂວງ​ຮູ​ໜານ

ໄກ່​ທັງຫຼາຍນີ້ ເຫັນ​ໄດ້​ຢູ່​ທີ່​ຕະຫຼາດ​ຂາຍ​ສັດ ກ່ອນ​ໜ້າ ການ​ຂໍ​ໃຫ້​​ຍຸ​ຕິການ​ຄ້າ​ຂາຍ ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 1 ມີ​ນາ ໃນ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ການ​ຕິດ​ແປດ​ຂອງ​ໄຂ້​ຫວັດ​ນົກ, ​ໃນ​​ນະ​ຄອນ​​ຂຸນ​ໝິງ, ​ແຂວງ​ຢູ​ໜານ ຂອງ​ຈີນ, ວັນ​ທີ 22 ກຸມ​ພາ 2017.

ດັ່ງ​ກັບ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໃນ​ຈີນ ​ມີ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ແກ້​ໄຂກັບ​ການ​ແຜ່​ລາມ​ຂອງ​ພະ​ຍາດ​ໂຄ​ໂຣ​ນາ​ ພຽງ​ພໍ ​ບັດ​ນີ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ຍັງໄດ້​ປະ​ກາດ​ວ່າ ມີ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໄຂ້​ຫວັດນົກ​ນຳ​ດ້ວຍ.

ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳແລະ​ຮັບ​ຜິ​ຊອບ​ດ້ານ​ຊົນ​ນະ​ບົດ​ຂອງ​ຈີນ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານນີ້ ວ່າ ມີ​ການລະ​ບາດ​ຂອງເຊື້ອ​ພະ​ຍາດສາຍ​ພັນ​ໄຂ້​ຫວັດ​ນົກ H5N1 ຢູ່​ສວນຫຼື​ຟາມ​ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນ​ແຂວງ​ຮູ​ໜານ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ ໄດ້​ຖືກ​ກວດ​ພົບ​ຢູ່​ຟາມໄກ່​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ມີ​ໄກ່​ເກືອບ 8,000 ໂຕ ​ຊຶ່ງ​ຫຼາຍກວ່າ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ຕາຍ​ໄປ​ແລ້ວ ຍ້ອນ​ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ພະ​ຍາດນັ້ນ.

ຈີນ ກໍ​ບໍ່​ແມ່ນ​ປະ​ເທດ​ດຽວ ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຈະ​ຢຸດຢັ້ງ​ການ​ແຜ່​ລາມ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສນີ້.

ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ສັບ​ປະ​ດານີ້ ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ອິນ​ເດຍ ໄດ້​ເລີ້ມ​ການ​ຄັດ​ເລືອກເອົາ ​ໄກ່ແລະ​ໄຂ່ ເພື່ອທຳ​ລາຍ ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ​ໄຂ້​ຫວັດ​ນົກ.

ແລະ​ສາຍ​ພັນເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ ຄື H5N8 ໄດ້​ແຜ່​ລາມ​ໄປ​ທົ່ວ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ໂຣບ ເມື່ອ​ສອງ​ສາມ​ສັບ​ປະ​ດາ​ຜ່ານ​ມານີ້.

ການ​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ໄຂ້​ຫວັດ​ນົກ ໃນ​ຈີນ ຢ້ອນ​ຫຼັງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ໃນ​ປີ 2013 ຊຶ່ງ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 6.5 ຕື້​ໂດ​ລາ ອີງ​ຕາມ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ.

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