ຈີນ ປະຕິເສດ ບໍ່ໃຫ້ກຳປັ່ນລົບ ສະຫະລັດ ແລ່ນຜ່ານ ທະເລຈີນໃຕ້

ຈີນໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການແລ່ນຜ່ານ ຂອງກຳປັ່ນລົບສະຫະລັດສອງລຳ ໃກ້ໆ
ໝູ່ເກາະໝູ່ດອນ ທີ່ຍັງເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານເກັງ ຊວງ (Geng Shuang) ກ່າວວ່າ
ກຳປັ່ນລົບທັງສອງ ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປໃນເຂດນ່ານນ້ຳຂອງຈີນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນລົບທອງສອງ ໄດ້ລະເມີດຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງຈີນ ໃນຂະນະ
ດຽວກັນ ກໍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ສັນຕິພາບ ສະຖຽນລະພາບ ແລະ “ລະບຽບການທີ່ດີ ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງທາງທະເລ” ນຳດ້ວຍ.
ຈີນໄດ້ຂະຫຍາຍການຄວບຄຸມຂອງຕົນ ໄປທົ່ວບໍລິເວນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງທະເລຈີນໃຕ້
ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມານີ້ ໂດຍໄດ້ສ້າງຄ້າຍທະຫານ ແລະສະໜາມບິນໃສ່
ເກາະດອນ ແລະເກາະຫີນນ້ອຍໆທັງຫຼາຍ. ສະຫະລັດແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດ
ໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍການຊ້ອມລົບ ກ່ຽວກັບອິດສະຫຼະພາບ ໃນການເດີນເຮືອ ໃກ້ໆເຂດ
ທີ່ຈີນອ້າງເອົາກຳມະສິດ ທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ຈີນປິດ ຫຼື
ຂັດຂວາງການສັນຈອນໄປມາທາງທະເລ ແລະທາງອາກາດ.
ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກກອງທັບສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນ
ທັງສອງແມ່ນພົວພັນ “ການແລ່ນຜ່ານທຳມະດາ” ເພື່ອທ້າທາຍຕໍ່ “ການອ້າງກຳມະສິດ
ເກີນຂອບເຂດ ແລະກີດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງ ເຂດນ່ານນ້ຳຕ່າງໆ” ຂອງຈີນ.
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