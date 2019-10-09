ສະຫະລັດ ຈະຈຳກັດຮັດແຄບການອອກວີຊາ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ພັກ
ຄອມມູນິສ ຈີນ ທີ່ເຊື່ອວ່າເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັບກຸມຄຸມຂັງຫຼືການລະເມີດສິດ
ທິພວກຊາວ ວີເກີ້ ຊຶ່ງເປັນຊາວມຸສລິມກຸ່ມນ້ອຍໃນເຂດ ຊິນຈຽງ ຂອງ ຈີນ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ
ສະບັບນຶ່ງໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ ອາດ
ຈະຖືກຂໍ້ຈຳກັດຮັດແຄບເຫຼົ່ານີ້ນຳດ້ວຍ.”
ທ່ານ ພອມພຽວ ກ່າວຢູ່ໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ
ເປັນພວກທີ່ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ໃນການລ່ວງລະເມີດຕໍ່ພວກຄົນເຊື້ອສາຍກາຊັກສະຖານນຳ
ດ້ວຍ.
ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການລະບຸຊື່ຢ່າງເຈາະຈົງຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈີນຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະບັນດາສະມາຊິກສະພາ ກ່າວວ່າລັດຖະບານປະທານາ
ທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ພວມພິຈາລະນາການລົງໂທດຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນ ໃນການ
ລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງຈີນ ຕໍ່ຊາວມຸສລິມຮວມທັງເລຂາພັກ ໃນເຂດຊິນຈຽງ ທ່ານເຈັນ
ຈວາງໂກ ນຳດ້ວຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ແຈ້ງໃຫ້ວີໂອເອຊາບໃນວັນອັງ
ຄານວານນີ້ວ່າ ປະຫວັດໃນການອອກວີຊາ ແມ່ນຖືວ່າ “ເປັນຄວາມລັບ” ພາຍໃຕ້ກົດ
ໝາຍຂອງ ສະຫະລັດ ດັ່ງນັ້ນ ທາງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
“ຈຶ່ງຈະບໍ່ຊີ້ແຈງຫຼືເປີດເຜີຍ” ກ່ຽວກັບການຂໍວີຊາຂອງສ່ວນບຸກຄົນ ໃນເລື້ອງນະໂຍບາຍ
ວີຊານີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຂໍວີຊາເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ໂດຍກົງ
ຕໍ່ການປຸກລະດົມກົດຂີ່ຢ່າງໜັກຂອງປັກກິ່ງ ຕໍ່ພວກຊາວມຸສລິມກຸ່ມນ້ອຍຢູ່ໃນເຂດ
ຊິນຈຽງ.”
ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຂໍວີຊາຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວກັນວ່າ ແມ່ນເພື່ອ “ສະໜັບ
ສະໜຸນ” ການເອົາມາດຕະການຂອງກະຊວງການເງິນ ໃນມື້ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງ 28
ອົງການແລະບໍລິສັດຂອງຈີນໄດ້ຖືກຈັດຊື່ເຂົ້າໄວ້ໃນບັນຊີດຳຂອງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “entity
list.”
ອົງການແລະກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນບັນຊີດຳແມ່ນຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ ແລະ ອຸບ
ປະກອນຮາຍເທັກຕ່າງໆຈາກບໍລິສັດສະຫະລັດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ປັກກິ່ງ ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ດັ່ງກ່າວນີ້ ແຊກ
ແຊງເຂົ້າໃນກິດຈະການພາຍໃນຂອງຈີນ.