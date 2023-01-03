ຈີນ ຄັດຄ້ານ ຕໍ່ການກວດໂຄວິດ ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ

ຈີນ ຄັດຄ້ານຕໍ່ການກວດໂຄວິດ-19 ຮອບໃໝ່ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ທີ່ໄດ້ຖືກກໍານົດໂດຍຫຼາຍໆປະເທດ, ເຊິ່ງພວກເຂົາກ່າວວ່າ ເປັນມາດຕະການ “ທີ່ຂາດພື້ນຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດ.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານມາວ ນິງ (Mao Ning) ກ່າວກັບບັນດານັກຂ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ ຈີນ ສາມາດກໍານົດ “ມາດຕະການຕອບໂຕ້ ບົນພື້ນຖານຂອງການຕອບສະໜອງທີ່ສໍາຄັນ.”
ຈີນ ມີຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເພີ້ມຂຶ້ນແບບທັນທີທັນໃດ, ໃນຂະນະທີ່ລັດ ຖະບານຂອງປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ຕໍາໜິຈີນວ່າ ບໍ່ມີຄວາມແຈ່ມແຈ້ງຕໍ່ຂໍ້ມູນການຕິດ ເຊື້ອ.
ສູນກາງຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື CDC ໄດ້ປະກາດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຜູ້ໂດຍສານທາງອາກາດທີ່ເດີນທາງມາຈາກຈີນ ຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ຈັດສົ່ງຜົນກວດໂຄວິດ-19 ເປັນລົບ ຫຼື ຫຼັກຖານທີ່ພິສູດວ່າ ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຈາກໄວຣັສແລ້ວ ກ່ອນຂຶ້ນເຮືອບິນ. CDC ໄດ້ອ້າງວ່າ “ຂາດຂໍ້ມູນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງ ແລະພຽງພໍ ກ່ຽວກັບການລະບາດ ພ້ອມທັງລໍາດັບຂໍ້ມູນໃນກຸ່ມເຊລຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ມີຊີວິດຂອງໄວຣັສ ທີ່ໄດ້ລາຍງານຈາກລັດຖະບານ ຈີນ.”
ອົງການ CDC ກ່າວວ່າ “ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການຕິດຕາມການເພີ້ມຂຶ້ນໃນທັນທີຂອງກໍລະນີຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ແລະຫຼຸດໂອກາດໃນການກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່.”
ອັງກິດ, ຝຣັ່ງ, ການາດາ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ສະເປນ ແລະກາຕ້າ ລວມຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງບັນດາປະເທດ ທີ່ໄດ້ປະກາດຂໍ້ກໍານົດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ສໍາລັບການກວດນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ມີກໍານົດທີ່ຈະພົບປະກັນ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບວິທີການຮ່ວມມື ສໍາລັບນະໂຍບາຍໂຄວິດ.