ສື່ມວນຊົນແຫ່ງລັດຂອງຈີນກ່າວວ່າ ປະທານປະເທດ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນອັນໃກ້ຊິດຂອງປະເທດຕົນກັບຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານສີກ່າວຕໍ່ຄູ່ຕຳແໜ່ງຣັດເຊຍຂອງທ່ານວ່າ ຕົນສະໜັບສະໜູນແກ້ໄຂວິກິດການໃນຢູເຄຣນ ທີ່ມີການເຈລະຈາ, ອີງຕາມທັງສຳນັກຂ່າວ ຊິນຫົວ ແລະໂທລະພາບ CCTV ຂອງລັດ.
ຖະແຫຼງການຂອງວັງເຄຣັມລິນກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳຈີນ “ໄດ້ເວົ້າເຖິງຄວາມຊອບທຳ” ຂອງການກະທຳຂອງຣັດເຊຍໃນການປົກປ້ອງ “ຜົນປະໂຫຍດພື້ນຖານຂອງຊາດຕົນ ໃນການປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ສ້າງຂຶ້ນມາໂດຍກຳລັງພາຍນອກ.”
ທ່ານສີ ຈິ່ນຜິງ ແລະທ່ານປູຕິນໄດ້ລົງນາມໃນສັນຍາການຮ່ວມມືຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາຢູ່ນອກງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ “ຈະບໍ່ມີຂອບເຂດຈຳກັດ” ສຳລັບການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລົງນາມບໍ່ພໍເທົ່າໃດອາທິດ ກ່ອນທີ່ຣັດເຊຍຈະເປີດ ການບຸກລຸກຢູເຄຣນໃນວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມາ. ຈີນໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະວິພາກ ວິຈານຣັດເຊຍຕໍ່ການກະທຳຂອງປະເທດນັ້ນຢູ່ໃນຢູເຄຣນ, ແມ່ນກະທັ້ງມາຮອດຕອນນີ້ ກໍຍັງບໍ່ທັນເອີ້ນມັນວ່າເປັນການບຸກລຸກເທື່ອ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ຕຳໜິທ່າທີຂອງຈີນ ເມື່ອຖືກຖາມໂດຍວີໂອເອພະແນກເອເຊຍ-ປາຊີຟິກໃນວັນພຸດວານນີ້. ໂຄສົກທ່ານນັ້ນ ກ່າວວ່າ ເຖິງແມ່ນຈີນຈະອ້າງວ່າເປັນກາງກໍຕາມ ແຕ່ "ການ ປະພຶດຂອງຈີນ ເຮັດໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຍັງລົງທຶນໃສ່ໃນສາຍພົວພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບຣັດເຊຍ." ໂຄສົກນັ້ນກ່າວອີກວ່າ, ປັກກິ່ງສືບຕໍ່ເຮັດໃຫ້ການໂຄສະນາຂອງຣັດເຊຍເຜີຍແຜ່ໄປທົ່ວໂລກ, ປົກປ້ອງມົສກູໃນອົງການສາກົນ, ແລະສືບຕໍ່ປະຕິເສດຕໍ່ຫຼັກຖານກ່ຽວກັບຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ "ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີແນະວ່າມັນເປັນການຈັດສາກຂຶ້ນມາ ແທນທີ່ຈະວ່າມັນເປັນການບຸກລຸກ."
ໂຄສົກທ່ານນັ້ນກ່າວວ່າ "ໂລກກຳລັງເບິ່ງວ່າປະເທດໃດ ທີ່ລຸກຂຶ້ນປ້ອງກັນຫຼັກ ການພື້ນຖານຂອງເສລີພາບ, ການຕັດສິນໃຈຢ່າງເດັດດ່ຽວຂອງຕົນເອງ ແລະ ອະທິປະໄຕ, ແລະໃຜຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງ ຫຼືສະໜັບສະໜຸນຣັດເຊຍຢ່າງງຽບໆ ໃນ ສົງຄາມທີ່ເລືອກເຮັດທີ່ກຳນົດໄວ້ລ່ວງໜ້າ ແລະບໍ່ໄດ້ມີການເກາະຜິດໃດໆ."