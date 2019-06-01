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ຈີນ ຂຶ້ນ​ພາ​​ສີ ​ສິນ​ຄ້າ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ພ້ອມ​ແລ້ວ ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ ບັນ​ຊີ "ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື"

ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ພວມໃຊ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ສະ​ຫຼາດ ຢູ່​ຂ້າງນອກ​ຮ້ານ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ຫົວ​ເຫວ​ຍີ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ປັກ​ກິ່ງ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 20 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຈີນ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ ເລີ້ມ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ຫຼາຍ​ຕື້​ໂດ​ລາ​ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ພວມ​ກະ​ກຽມ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ບັນ​ຊີ​ດຳ ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ “ທີ່ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື” ທີ່​ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ແນ​ໃສ່ເພື່ອ​ຈະ​ລົງ​ໂທດ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ ສະ​ຫະ​ລັດແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ບໍ່​ຊື້​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຍັກ​ໃຫຍ່ຫົວ​ເຫວີຍ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ ​ທີ່​ຈະ​ເກັບ​ພາ​ສີແບ​ບ​ລົງ​ໂທດ 60 ຕື້​ໂດ​ລາ​ ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ​ສະ​ຫະ​ລັດແຕ່ 5 ຫາ 25 ເປີ​ເຊັນ ແລະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ການເກັບ​ພາ​ສີ​ຂອງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 200 ຕື້​ໂດ​ລາ ​ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ​ຈີນ ​ທີ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 25 ເປີ​ເຊັນ.

ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແລະ​ປັກ​ກິ່ງ ​ເລີ້ມ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ​ລະ​ຫວ່າງ​ກັນ​ຄືນ​ອີກ ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ຢູ່​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາ​ກ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ ຊຶ່ງຄະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ຄະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຂອງ​ຈີນ​ວ່າ ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ທີ່​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້​ກ່ອນ​ໜ້ານັ້ນ.

ມາ​ຈົນ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ ໄດ້​ເກັບ​ພາ​ສີ​ຕອບ​ໂຕ້​ກັນ ໃນ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ 360 ຕື້​ໂດ​ລາ.

ການ​ເກັບ​ພາ​ສີ​ຕອບ​ໂຕ້​ໄປ​ມາ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ທັງ​ສອງ​ໄດ້​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຄວາມ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຂຶ້ນ ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ສາມ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ ຍ້ອນ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວທີ່​ຈະຈັດ​ເອົາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຍັກ​ໃຫຍ່​ໂທ​ລະ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ ຫົວ​ເຫວີຍ ຂອງ​ຈີນ ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ຊີດຳ ຍ້ອນ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ໃນ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່ຄວາມ​ໄຝ່​ຝັນທະ​ເຍີ​ທະ​ຍານລະ​ດັບ​ໂລກ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ຈັດ​ເອົາ​ບໍ​ລິ​ສັດຫົວ​ເຫວີຍເຂົ້າ​ໄວ້​ໃນ “​ບັນ​ຊີລາຍ​ຊື່​ລັກ​ສະ​ນະ​ພິ​ເສດ” ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ16 ພຶດ​ສະ​ພາ​ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວເພື່ອ​ຈະ​ຈຳ​ກັດ​ການ​ຊື້ຊິ້ນ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່​ທາງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອ​ສ້າງອຸບ​ປະ ​ກອນ​ຂອງ​ຕົນ. ແຕ່​ການ​ຜ່ອນ​ຜັນ​ 90 ມື້​ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ກາດ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ.

ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ ກະ​ຊວງ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ຈີນ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ອອກ “ບັນ​ຊີ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ບໍ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື” ​ເພື່ອ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ສັນ​ຍາ​ທາງ​ດ້ານ​ການຄ້າຂອງ​ຕົນ​ແລະ​ໃຫ້​ເຊົາ​ສົ່ງ​ອຸບ​ປະ​ກອນ​ໃຫ້​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈີນ.

ຜູ້​ປະ​ກາດ​ຂ່າວ ກັງ ຫຸຍ ຂອງ CCTV ຊຶ່ງ​ເປັນໂທ​ລະ​ພາບ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ຈີນ ທີ່​ຖ່າຍ​ທອດ​ໂດຍ​ໂທ​ລະ​ພາບ​ຫຼາຍໆ​ຊ່ອງ ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ກ່າວ​ວ່າ “ສຳ​ລັບ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕອບ​ຕອບ​ຂອງ​ຈີນນັ້ນ ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເວົ້າ​ໄປ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ປະຕິ​ບັດ.”

ທ່ານ​ກັງ ຫຸຍ ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ແລະ​ປະ​ຕູ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແມ່ນ​ຍັງເປີດກວ້າງ​ຢູ່. ການ​ຕໍ່​ສູ້ ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕໍ່​ສູ້​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ.”

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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