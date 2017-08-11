ຈີນ ປະທ້ວງ ທີ່ກຳປັ່ນລົບ ສຫລ ແລ່ນເຂົ້າໃກ້ ເກາະທຽມຈີນ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້

ຈີນໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງແຮງ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ຫລັງຈາກກຳປັ່ນລົບລຳນຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ແລ່ນຜ່ານເຂົ້າໄປໃກ້ໆ ເກາະທຽມຂອງຈີນ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ເປັນເຂດ
ຍຸດທະສາດ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ກຳປັ່ນລົບ
USS John McCain ໄດ້ລະເມີດກົດໝາຍຂອງຈີນ ແລະຂອງນາໆຊາດ ໂດຍບ່ອນ
ທຳລາຍຕໍ່ອະທິປະໄຕແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຈີນພ້ອມທັງເປັນ ອັນຕະລາຍຕໍ່ບັນດາ
ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນເຂດແນວໜ້າ.
ໂຄສົກກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ກອງທັບເຮືອຂອງຈີນ “ໄດ້ລະບຸ ເຕືອນ ແລະກໍຂັບໄລ່ກຳປັ່ນລຳ
ດັ່ງກ່າວອອກໄປ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບເຮືອ ຂອງ ສະຫະລັດທ່ານນຶ່ງ ກ່າວໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ວ່າ ເຮືອພິ
ຄາດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ແລ່ນຜ່ານເກາະ Mischief ໃນລັດສະໝີ 6 ໄມລ໌ທະເລ ຊຶ່ງ
ເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການປະຕິບັດງານ “ອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ” ຢູ່ໃນເຂດ
ນ່ານນ້ຳສາກົນ.
ນີ້ແມ່ນການປະຕິບັດງານອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອເທື່ອທີສາມ ທີ່ສະຫະລັດ
ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີຂຶ້ນ ນັບແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນ
ມັງກອນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ກອງທັບຂອງຕົນຈະສືບຕໍ່ສົ່ງກຳປັ່ນລົບ ເຮືອ
ບິນ ແລະທຳການປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນທຸກໆບ່ອນ ທີ່ກົດໝາຍນາໆຊາດອະນຸຍາດໃຫ້.
ຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດໃນທະເລຈີນໃຕ້ເກືອບທັງໝົດນັ້ນ ໄດ້ທຳການປະທ້ວງ
ຢູ່ເລື້ອຍໆ ຕໍ່ການປະຕິບັດງານທຳນອງນີ້.
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