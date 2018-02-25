ຈີນ ສະເໜີຍົກເລີກ ຂໍ້ຈຳກັດ ໃນສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ສຳລັບ ປະທານປະເທດ ສີ

ຄະນະກຳມະການສູນກາງພັກ ຂອງພັກຄອມມູນິສ ຈີນ ໄດ້ສະເໜີການຍິກເລີກຂໍ້ຈຳກັດ
ການດຳລົງຕຳແໜ່ງສຳລັບປະທານປະເທດ ແແລະ ຮອງປະທານປະເທດຈາກລັດຖະ
ທຳມະນູນ ອີງຕາມລາຍງານສະບັບນຶ່ງໂດຍອົງການຂ່າວທາງການ ຊິນຫົວ.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ລັດຖະທຳມະນູນກ່າວວ່າ ປະທານປະເທດ ແລະ ຮອງປະທານປະເທດ
“ຕ້ອງດຳລົງຕຳແໜ່ງ 5 ປີບໍ່ດົນກວ່າສອງສະໄໝ.”
ການປ່ຽນແປງຈະອາດນຸຍາດໃຫ້ປະທານປະເທດ ສີ ຈິ່ນຜິງ ດຳລົງຕຳແໜ່ງກາຍປີ
2023. ທ່ານໄດ້ເປັນປະທານປະເທດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2013 ເປັນຕົ້ນມາ.
ອົງການຂ່າວຊິນຫົວຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າພັກຄອມມູນິສ ຈີນ ຂອງ ຄະນະກຳມະການສູນ
ກາງພັກໄດ້ທຳການສະເໜີທີ່ຂຽນວ່າ “ຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ກ່ຽວກັບ ສັງຄົມ
ນິຍົມ ກັບລັກສະນະພິເສດຂອງ ຈີນ ສຳລັບຍຸກໃໝ່” ເຂົ້າໃນລັດຖະທຳມະນູນຂອງປະ
ເທດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ