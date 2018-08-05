ສາສະດາຈານ ຈີນ ຖືກຍ້າຍ ໄປສະຖານທີ່ອື່ນທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ຈັກ

ທ່ານ ຊັນ ເວິນກວງ ອາຈານສອນບຳນານ ໃນແຂວງ ຊັນດົງ ທາງພາກຕາເວັນອອກ
ສຽງເໜືອຂອງຈີນ ທີ່ປາກົດວ່າ ຖືກອຳນາດປົກຄອງຈີນກັກໂຕໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ສຳ
ພາດທາງໂທລະສັບກັບວິທະຍຸ ສຽງອາເມລິກາ ຫຼື ວີໂອເອ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ໄດ້
ຖືກຍ້າຍໄປຈາກໂຮງແຮມ ທີ່ທາງການທະຫານບໍລິຫານໄປແຫ່ງຫົນທີ່ບໍ່ບອກໃຫ້ຊາບ
ຕາມຄຳເວົ້າຂອງພະນັກງານໂຮງແຮມທີ່ແຈ້ງໃຫ້ວີໂອເອພະແນກພາສາຈີນກາງຊາບ
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດມື້ນີ້.
ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາ ແຫຼ່ງຂ່າວ ໄດ້ບອກວີໂອເອ ພະແນກພາສາຈີນກາງວ່າ ອາຈານ
ສອນໄວ 84 ປີ ໄດ້ຖືກກັກໂຕຢູ່ບ້ານພັກພູເຂົາ ຢັນສີ ໃນເຂດຈີນານ ຂອງທະຫານ ທີ່
ເປັນໂຮງແຮມເຄືອຄ່າຍຂອງທະຫານ ທັງເປັນສູນກາງຕ້ອນຮັບ ໃນ ຈີນານ ທາງພາກ
ຕາເວັນອອກຂອງຈີນ. ເພິ່ນໄດ້ຖືກນຳໂຕອອກໄປ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ການສຳພາດທາງ
ໂທລະສັບກັບໂທລະພາບສຽງອາເມລິກາ ພະແນກພາສາຈີນກາງຢູ່ ໃນລາຍການ
Issues & Opinions ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດສັບປະດາແລ້ວນີ້ ເວລາທ່ານໄດ້ຕ້ອງຕິ
ຍຸທະສາດຕ່າງປະເທດແລະການທູດຂອງຈີນຢູໃນອັຟຣິກາ. ໃນຂະນະທີ່ສຳພາດຢູ່ນັ້ນ
ທ່ານ ຊັນ ໄດ້ບອກວີໂອເອວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງເພິ່ນ ເພື່ອຫັກ
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເພິ່ນໄດ້ປາກເວົ້າຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.
ລຸນຫຼັງນັກຂ່າວວີໂອເອໄດ້ໄປກວດເບິ່ງໂຮງແຮມດັ່ງກ່າວໃນ ຈີນານ ໃນວັນເສົາວານນີ້
ນັກຂ່າວດັ່ງກ່າວພ້ອມດ້ວຍຜູ້ຊ່ອຍໄດ້ຊອກຄົ້ນເບິ່ງຫ້ອງຂອງອາຈານຄົນນັ້ນ ເພື່ອຊອກ
ຫາຮ່ອງຮອຍຂອງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ. ເຮືອນນ້ອຍດັ່ງກ່າວຍັງຖືກອັດຢູ່ຕາມເດີມ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອາທິດມື້ນີ້. ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ໄດ້ເຄາະປະຕູຫ້ອງ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງ
ຕອບ.
ໃນການສຳພາດກັບແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ຫ້ອງຮັບແຂກຊັ້ນທີນຶ່ງນັ້ນ ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ໄດ້ຮັບ
ຊາບວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ນຳໂຕອາຈານດັ່ງກ່າວໄປບ່ອນອື່ນແລ້ວ ເມື່ອສອງມື້ກ່ອນ.
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