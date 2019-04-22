ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານເທັກໂທໂລຈີ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍ ຈີນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເລີ່ມ
ເຮັດໃຫ້ມີການໂຕ້ຖຽງກັນ ກ່ຽວກັບວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີກຳນົດຈະເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນຂະແໜງ
ປັນຍາປະດິດ ຫຼື AI ເຊິ່ງມີທຸລະກິດທີ່ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ໃນກອງທັບ.
ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງ ສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານ AI ຂອງ ຈີນ ນັ້ນ, ຍັງ
ໄດ້ມີອິດທິພົນສ່ວນນຶ່ງ, ໃນການເຈລະຈາດ້ານການຄ້າທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ລະຫວ່າງ
ວໍຊິງຕັນ ກັບ ປັກກິ່ງ. ທັງສະຫະລັດ ແລະ ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ ກຳລັງເອົາມາດຕະການ
ເພື່ອຢຸດການຮົ່ວໄຫຼຂໍ້ມູນ ທີ່ມີລາຍງານວ່າໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາບໍລິສັດຂອງ ຈີນ ທຳ
ລາຍທຸລະກິດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ແຕ່ນັກວິເຄາະຫຼາຍຄົນກ່າວວ່າ ບໍລິສັດ ຈີນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ
ປ້ອງກັນປະເທດ ໃນຂົງເຂດຄື ປັນຍາປະດິດ ຫຼື ເທັກໂນໂລຈີນ ອິນເຕີແນັດ 5G ນັ້ນ
ສາມາດຈະເລີນກ້າວໜ້າໄດ້ ດ້ວຍຕົວມັນ ໂດຍ ແມ່ນກະທັ້ງທີ່ຂໍ້ມູນຈາກໂລກຕາເວັນ
ຕົກໄດ້ຖືກຕັດຂາດໄປກໍຕາມ. ຈີນ ມີລາຍງານວ່າ ຕົນເປັນຜູ້ນຳໜ້າໃນຫຼາຍພາກສ່ວນ
ຂອງທຸລະກິດ ຄືລົດທີ່ຂັບດ້ວຍຕົວມັນເອງ, ເທັກໂນໂລຈີຈື່ຈຳໜ້າ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີ
ຄົນຂັບບາງປະເພດ.
ສະຖາບັນປັນຍາປະດິດ ອາລເລັນ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ ສະຫະລັດ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້
ກາຍເປັນທີ່ສົນໃຈ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ລາຍງານວ່າ ຈີນ ນຳຫຼັງ ສະຫະລັດ ຕິດເປັນອັນ
ດັບສອງ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຂຽນບົດລາຍງານທີ່ຖືກອ້າງອີງຢ່າງເປັນປະຈຳ ກ່ຽວກັບ
ປັນຍາປະດິດ. ການປະກອບສ່ວນຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນ 29 ເປີເຊັນ ແລະ ຈີນ ແມ່ນ
26 ເປີເຊັນສຳລັບບົດຂຽນດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ບາທ໌ ແຊລແມັນ ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກເປັນປະທານຂອງສະມາຄົມສຳລັບຄວາມກ້າວ
ໜ້າຂອງປັນຍາປະດິດ, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການມືອາຊີບ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ “ສະຫະລັດ
ຍັງຄົງນຳໜ້າໃນຄວາມສາມາດດ້ານການພັດທະນາປັນຍາປະດິດ ແຕ່ຊ່ອງຫວ່າງ ລະ
ຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ຈີນ ແມ່ນກຳລັງຫຍັບໃກ້ເຂົ້າມາຢ່າງວ່ອງໄວ ຍ້ອນການລົງທຶນ
ດ້ານປັນຍາປະດິດໃໝ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງ ຈີນ.
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