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ປ. ທຣໍາ ​ພິຈາລະນາ ເກັບພາສີ ເພີ້ມຂຶ້ນ ເພື່ອ ລົງ​ໂທດ ທາງການຈີນ

ທ່ານ ພີ​ເຕີ ນາວາ​ໂຣ (Peter Navarro) ທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານ​ການຄ້າ​ ຂອງ​ທໍານຽບຂາວ ກໍາລັງລໍຖ້າເຂົ້າພົບ ປ. ທຣໍາ ທີ່ຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃນທໍານຽບຂາວ ໃນວັນທີ 31 ມີນາ, 2017

ທ່ານ ພີ​ເຕີ ນາວາ​ໂຣ (Peter Navarro) ທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ທໍານຽບ
ຂາວ​ເວົ້າ​ໃນວັນພະຫັດ​ວານ​ນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍ​ໂນ​ລທຣໍາຈະ​ພິຈາລະນາ
ວາງ​ມາດ​ຕະການລົງ​ໂທດ ​ຕໍ່ຈີນ ​ທີ່ຖືກກ່າ​ວຫາວ່າໄດ້ “ລັກຂະໂມຍ” ຊັບ​ສິນ​
ທາງ​ດ້ານສະຕິປັນຍາ.

ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ, ສະຫະລັດກໍາລັງ​ພິຈາລະນາ​ທີ່​ຈະເກັບ​ພາສີນໍາ​ເຂົ້າ
ຫຼາຍ​ເຖິງ 60 ຕື້​ໂດ​ລາ ຕໍ່​ສິນຄ້າ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ໃນ​ດ້ານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​, ​ໂທລະ​
ຄົມມະນາ​ຄົ​ມ, ​ແລະ​ສິນຄ້າ​ໃຊ້​ສອຍຂອງ​ຈີນທີ່​ສົ່ງ​ເຂົ້າມາ​ຂາຍ​ໃນ​ສະຫະລັດ
​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຫລຸດຜ່ອນ​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ປະ​ຈໍາປີຂອງ​ຕົນ
ກັບປັກ​ກິ່ງ ຊຶ່ງ​ມີມູນ​ຄ່າ​ປະມານ 100 ຕື້​ໂດ​ລາ ​ທີ່​ມີ​ມາ​ແຕ່​ດົນ​ນານນັ້ນ. ​ໃນປີ​
ກາຍ​ນີ້ສະຫະລັດ ​ເວົ້າວ່າ ສິນຄ້າທີ່ຕົນ​ນໍາ​ເຂົ້າຈາກ​ຈີນມີ​ມູນ​ຄ່າ 375 ຕື້​ໂດ​ລາ
ຫລາຍ​ກວ່າ​ມູນ​ຄ່າ​ສິນຄ້າ​ທີ່​ຕົນ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຈີນ.

ທ່ານ ນາວາ​ໂຣ ກ່າວ​ຕໍ່​ໂທລະພາບຊີ​ເອັນ​ບີ​ຊີ (CNBC) ວ່າ "​ໃນ​ບໍ່ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ
ອາທິດຕໍ່ໜ້ານີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຈະ​ໄດ້ຮັບຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ຈໍານວນ​ນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງໄປ
ໃຫ້ທ່ານ​ພິຈາລະນາ. ອັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ບາດກ້າວ​ນຶ່ງ ​ໃນ​ຫລາຍໆບາດກ້າວ ທີ່​ທ່ານປະ
ທານາທິບໍດີຈະ​ດໍາ​ເນີນ​ໄປ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ກ້າ​ຫານໃນ​ການແກ້​ໄຂ​ການ​ເຮັດ​ການ​
ຄ້າ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນທໍາ.”

ທ່ານ​ກ່າວເພີ້ມອີກ​ວ່າ "ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່ຄິດ​ດອກ​ວ່າ ຈະ​ມີໃຜ ... ຢູ່​ໃນ​ຕະຫລາດ​ຮຸ້ນ
ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະຄັດຄ້ານ​ຕໍ່ການປາບ​ການລັກຂະໂມຍຂອງ​ຈີນເພື່ອເອົາ​ຊັບ
​ສິນ​ທາງ​ດ້ານສະຕິປັນຍາ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ຫລື​ການ​ທີ່​ພວກເຂົາ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ໂອນ​ຊັບ
ສິນ​ທາງດ້ານສະຕິ​ປັນຍາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ.”

ການ​ເກັບພາສີນໍາ​ເຂົ້າ​ໃໝ່ ​ແລະ​ມາດ​ຕະການ​ອື່ນໆ ຈະ​ເປັນ​ມາດ​ຕະການ​ທີ່​ເອົາ
​ມາ​ນໍາ​ໃຊ້​ເພີ້ມ​ເຕີມ ນອກຈາກ​ການເກັບພາສີ 25 ​ເປີ​ເຊັນ​ຕໍ່​ການ​ນໍາ​ເຂົ້າ​ເຫລັກ​ກ້າ
​ແລະ 10 ​ເປີ​ເຊັນ ​ຕໍ່ການ​ນໍາ​ເຂົ້າອາ​ລູມິນຽມ ທີ່​ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້ ປະກາດໃຊ້​ໄປແລ້ວ ​
ໃນ​ອາທິດ​ແລ້ວນີ້, ຊຶ່ງ​ມາດ​ຕະການ​ຈໍານວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ​ແມ່ນມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ຈີນ.

​ໃນການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ທຶນ​ສະໜັບສະໜຸນທາງ​ການ​ເມືອງ​ ໃນ​ວັນ​ພຸດ ທີ່​ຜ່ານ​ມານັ້ນ
ທ່ານ​ທຣໍາ​ໄດ້​ກ່າວໂຈມ​ຕີ ບັນດາປະ​ເທດຄູ່​ຄ້າ​ຫລາຍ​ປະ​ເທດທີ່ໄດ້ປຽບ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ
​ກັບ​ສະຫະລັດໃນ​ມູນ​ຄ່າຫລາຍໆຕື້​ໂດ​ລາ. ທ່ານ​ໃຫ້​ເຫດຜົນ​ວ່າ ຈີນ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ມະ
ຫາ​ອໍານາດ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ ຊຶ່ງມີ​ເສດຖະກິດ​ໃຫຍ່ສຸດ​ອັນ​ດັບ​ສອງ​ຂອງ​ໂລກ
ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວໄດ້ປຽບດຸນ​ການ​ຄ້າ​ກັບ​ສະຫະລັດ.

ທາງ​ດ້ານຈີນກໍ​ເຕືອນ​ວ່າ ​ຕົນ​ຈະຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່ການ​ເກັບ​ພາສີ​ຂາ​ເຂົ້າ​ໃດໆ ທີ່​ສະຫະ
ລັດ​ວາງ​ອອກ​ມາ.

ທ່ານ ລູກາງ (Lu Kang) ​ໂຄສົກ​ປະ​ຈໍາ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ຈີນ​ເວົ້າວ່າ
"ປະຫວັດສາດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ການ​ເຮັດ​ສົງຄາມ​ການ​ຄ້າ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ
​ໃຫ້​ເກີດ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ໃຫ້​ແກ່​ຝ່າຍ​ໃດໝົດ."

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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