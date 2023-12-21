ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຟີລິບປິນ ທ່ານ ເອັນຣິກເກ ມານາໂລ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ “ລົມກັນຢ່າງເປີດເຜີຍ” ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ແລະ ວ່າທັງສອງຝ່າຍ “ໄດ້ເຂົ້າໃຈກັນຢ່າງຈະແຈ້ງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ກ່ຽວກັບ ຖານະຂອງພວກເຮົາໃນຫຼາກຫຼາຍບັນຫາ.”
ທ່ານ ມານາໂລ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຈີນ ແລະ ຟີລິບປິນ ຕ່າງກໍໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະໃຊ້ການສົນທະນາເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາລະຫວ່າງສອງປະເທດທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ທ່ານ ຫວັງ ໄດ້ກ່າວໃນການລົມໂທລະສັບກັບທ່ານ ມານາໂລ ວ່າ ຈີນ ແລະ ຟີລິບປິນ ແມ່ນ “ກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ,” ແລະ ໄດ້ເຕືອນວ່າ “ຟີລິບປິນ ຕ້ອງດຳເນີນການດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ,” ອີງຕາມຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ.
ທ່ານ ຫວັງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດນັ້ນ “ແມ່ນຢູ່ໃນເວລາທີ່ຕ້ອງໄດ້ທຳການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນ” ແລະ ໄດ້ອ້າງເຖິງສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າເປັນການຍຸແຍ່ຢູ່ທະເລໂດຍ ຟີລິບປິນ ທີ່ໄດ້ທຳລາຍສິດທິທາງກົດໝາຍຂອງ ຈີນ.
ຈີນ ແລະ ຟີລິບປິນ ໄດ້ທຳການອ້າງເອົາກຳມະສິດ ທັບກັນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້, ແລະ ໃນສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາມັນໄດ້ມີການຜິດຖຽງກັນຫຼາຍຄັ້ງທີ່ປະກອບມີເຮືອຫາປາ, ກຳປັ່ນທະຫານ ແລະ ກຳປັ່ນອື່ນໆ.