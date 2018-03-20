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ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ​ກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ມີລັກສະນະ ຊາດນິຍົມ ອັດທ້າຍ ກອງປະຊຸມສະພາ

ຮູບໃນວັນທີ 9 ມີນາ 2018, ​​​​ປະທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ (Xi Jinping) ຕົບມືສະໜັບສະໜຸນ ປະທານໄອຍະການ ທ່ານ ກາວ ຈຽນມິ້ງ (Cao Jianming) ໃນກອງປະຊຸມ ຄົບຄະນະ ສະພາປະຊາຊົນ ແຫ່ງຊາດ ໃນປັກກິ່ງ.

ປະທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ກ່າວ​ ສະແດງຄວາມເປັນ​ຊາດ​ນິຍົມ​ໃນ
​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ​ໃນ​ການ​ໃຫ້ຄວາມເຫັນ​ມ້ວນທ້າຍ​ ​ກອງ​ປະຊຸມ​ຂອງ​ຄະນະຜູ້ຕາງ​ໜ້າ
ໃນ​ພິທີທີ່​ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ.

ທ່ານ​ສີ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ​ ເກືອບ 3 ພັນ​ຄົນ ຂອງ​ສະພາ​ປະຊາຊົນແຫ່ງ
ຊາດທີ່​ວ່າ ຈີນ​ແມ່ນ​ເດີນ​ໄປ​ ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ແລ້ວ ​ເພື່ອ​ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ປະຫວັດສາດ​ໄດ້​ພິສູດ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແລ້ວ ​ແລະ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ພິສູດ​ວ່າ ມີແຕ່
ລັດທິ​ສັງຄົມ​ນິຍົມເທົ່ານັ້ນ ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ອຍປົກປ້ອງຈີນໄວ້​ໄດ້​ ແລະ​ຂໍພຽງ​ແຕ່​
ຍຶດໝັ້ນແລະ​ພັດທະນາ​ລັດທິສັງຄົມ​ນິຍົມ ທີ່ມີເອກກະລັກແບບ​ຈີນ ສາມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້
​ຈີນ​ບັນລຸ​ການ​ຟື້ນໂຕຄືນເປັນ​ປະເທດໜຸ່ມ​ນ້ອຍຫ້າວຫັນ​ອີກ.

ທ່ານ​ສີ ຍັງ​ໄດ້​ປະກາດ​ໄປ​ວ່າ ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃດໆ ທີ່​ຈະ​ແຍ​ກໄຕ້ຫວັນ ອອກ​ຈາກ
​ປະ​ເທດ​ຈີນ ນັ້ນ “ຈະ​ປະສົບກັບຄວາມ​ຫຼົ້ມ​ແຫຼວ, ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ ປະເທດເກາະ​ ​ ທີ່​
ປົກຄອງຕົນ​ເອງ ​ແບບ​ປະຊາທິປະ​ໄຕນັ້ນ ​ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ແມ່ນມີຖານະ
ເປັນເອກກະລາດ ກໍຕາມ.”

ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຈົບ​ກອງ​ປະຊຸມ ສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ​ໄດ້​ຮັບ​ຜ່ານການ​ດັດແກ້ລັດ
ຖະທຳ​ມະນູນ ທີ່​ຍົກ​ເລີກການຈຳກັດ​ສະໄໝ​ໃນ​ການ​ດຳລົງ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງປະທານ​ປະ​ເທດ ​
ແລະ​ຮອງ​ປະທານ​ປະ​ເທດ ຊຶ່ງ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ ສີ ປົກຄອງປະເທດ​ຕໍ່​ໄປແບບບໍ່ມີກຳນົດ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ທຸງຊາດຈີນກັບໄຕ້ຫວັນ ປີວສະບັດຄຽງຂ້າງກັນ ໃນການປະທ້ວງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການທ້ອນໂຮມກັນ, ນຶ່ງມື້ ກ່ອນເຖິງພິທີສາບານຕົວຂອງປະທານ ເຊຍ ອິ່ງເວິນ (Tsai Ing-wen), ໃນໄທເປ, ໄຕ້ຫວັນ, 14 ພຶດສະພາ 2016.
ທຸງຊາດຈີນກັບໄຕ້ຫວັນ ປີວສະບັດຄຽງຂ້າງກັນ ໃນການປະທ້ວງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ມີການທ້ອນໂຮມກັນ, ນຶ່ງມື້ ກ່ອນເຖິງພິທີສາບານຕົວຂອງປະທານ ເຊຍ ອິ່ງເວິນ (Tsai Ing-wen), ໃນໄທເປ, ໄຕ້ຫວັນ, 14 ພຶດສະພາ 2016.

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