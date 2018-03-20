ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ​ກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ມີລັກສະນະ ຊາດນິຍົມ ອັດທ້າຍ ກອງປະຊຸມສະພາ

ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ແມ່ນໄດ້ກ່າວ ສະແດງຄວາມເປັນຊາດນິຍົມໃນ
ວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນມ້ວນທ້າຍ ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ
ໃນພິທີທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານສີ ໄດ້ບອກກັບຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ເກືອບ 3 ພັນຄົນ ຂອງສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງ
ຊາດທີ່ວ່າ ຈີນແມ່ນເດີນໄປ ໃນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ປະຫວັດສາດໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນແລ້ວ ແລະຈະສືບຕໍ່ພິສູດວ່າ ມີແຕ່
ລັດທິສັງຄົມນິຍົມເທົ່ານັ້ນ ສາມາດທີ່ຈະຊ່ອຍປົກປ້ອງຈີນໄວ້ໄດ້ ແລະຂໍພຽງແຕ່
ຍຶດໝັ້ນແລະພັດທະນາລັດທິສັງຄົມນິຍົມ ທີ່ມີເອກກະລັກແບບຈີນ ສາມາດເຮັດໃຫ້
ຈີນບັນລຸການຟື້ນໂຕຄືນເປັນປະເທດໜຸ່ມນ້ອຍຫ້າວຫັນອີກ.
ທ່ານສີ ຍັງໄດ້ປະກາດໄປວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມໃດໆ ທີ່ຈະແຍກໄຕ້ຫວັນ ອອກຈາກ
ປະເທດຈີນ ນັ້ນ “ຈະປະສົບກັບຄວາມຫຼົ້ມແຫຼວ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ປະເທດເກາະ ທີ່
ປົກຄອງຕົນເອງ ແບບປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ແມ່ນມີຖານະ
ເປັນເອກກະລາດ ກໍຕາມ.”
ກ່ອນທີ່ຈະຈົບກອງປະຊຸມ ສະພາປະຊາຊົນແຫ່ງຊາດຈີນ ໄດ້ຮັບຜ່ານການດັດແກ້ລັດ
ຖະທຳມະນູນ ທີ່ຍົກເລີກການຈຳກັດສະໄໝໃນການດຳລົງໜ້າທີ່ຂອງປະທານປະເທດ
ແລະຮອງປະທານປະເທດ ຊຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ສີ ປົກຄອງປະເທດຕໍ່ໄປແບບບໍ່ມີກຳນົດ.
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ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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