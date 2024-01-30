ປາປົວນິວກີເນຍ ກໍາລັງເຈລະຈາຂັ້ນຕົ້ນກັບຈີນໃນຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະການຕໍາຫຼວດ, ອີງຕາມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານຈັສຕິນ ຄະເຊັງໂກ (Justin Tkachenko) ກ່າວຕໍ່ ອົງການຂ່າວ Reuters ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດ ລຸນຫລັງການກໍ່ຈະລາຈົນທີ່ຮຸນແຮງຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດປາຊີຟິກໃຕ້ແຫ່ງນີ້.
ທ່າມກາງການຍາດແຍ່ງອິດທິພົນລະຫວ່າງ ວໍຊິງຕັນ ແລະ ປັກກິ່ງ ຢູ່ໃນຂົງ ເຂດປາຊີຟິກ, ປາປົວນິວກີເນຍ ຫຼື PNG ເຊິ່ງເປັນປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ກ່ອນໜ້ານີ້ກ່າວວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ສະຫະລັດ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ໃນຂະນະທີ່ ຈີນເປັນພາຄີທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ຈີນ ເຂົ້າໄປສະເໜີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກຳລັງຕໍາຫຼວດແລະການຝຶກແອບໃຫ້ແກ່ປາປົວນິວກີນີ ໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນ ແລະເທັກໂນໂລຈີໃນການຕິດຕາມສອດແນມ, ເຊິ່ງການເຈລະຈາຍັງຄົງດໍາເນີນຕໍ່ໄປ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງ ທ່ານ ຄາເຊັງໂກ ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສໍາພາດກັບອົງການຂ່າວ Reuters ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານ ຄາເຊັງໂກ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຕົກລົງໃນຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວນີ້ ກັບຈີນ ກ່ຽວກັບລະດັບຂອງເສດຖະກິດ ແລະການຄ້າເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນນຶ່ງໃນຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະເຫນີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຕໍາຫຼວດ ແລະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພພາຍໃນໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ຄາເຊັງໂກ ກ່າວວ່າ, ປາປົວນິວກີເນຍ ຈະປະເມີນວ່າ ການຈີນສະເໜີໃຫ້ ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະດ້ານການຕຳຫຼວດຂອງຈີນ ຊ້ຳກັນຫຼືບໍ່ ກັບທີ່ຕົນໄດ້ຮັບ ຈາກການສະເໜີໂດຍອອສເຕຣເລຍ ແລະສະຫະລັດ ມາກ່ອນແລ້ວນັ້ນ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ